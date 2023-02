População jovem é mais exposta à doença do beijo, diz especialista

De acordo com a infectologista, Karis Rodrigues, a chamada ’doença do beijo’’ é uma patologia causada pelo vírus Epstein-Barr (EBV), eliminado pela saliva por um longo tempo pelas pessoas que se infectam, por isso as pessoas, especialmente na faixa etária de 15 a 24 anos, estão mais expostas à doença.

A doença costuma ser comum na população jovem, especialmente nos dias de folia, por ter no beijo a forma principal de contágio. “A doença também pode ser transmitida por via sexual, mas a principal forma de transmissão ocorre por meio da saliva em contato com a mucosa oral”, afirmou a médica Karis Rodrigues.

Sintomas

Segundo Karis Rodrigues, os sintomas iniciais são febre, mal-estar, fadiga, cansaço e, frequentemente evolui, em geral, para a faringite, com presença de dor e secreção nas amígdalas. O quadro da doença pode ser intenso, com o aumento das amígdalas”, disse ela.

Em alguns casos, pode levar a obstrução alta na região devido ao edema e inchaço”, explicou a infectologista. Também é comum o aumento dos linfonodos, principalmente no pescoço, caracterizando as conhecidas “ínguas”, que também podem aparecer em outras cadeias linfáticas. Outros sintomas são a fadiga e o cansaço que podem durar semanas ou até meses, em casos mais raros.

Recuperação

“Outra característica é o aumento do baço e isso é preocupante, pois é preciso que o paciente tenha cuidado ao retornar às atividades físicas. É importante evitar o retorno aos esportes por pelo menos três semanas e as atividades de maior impacto devem ser adiadas por quatro semanas”, destacou a médica.

Ela disse também que a mononucleose não tem tratamento específico assim como a maioria das infecções virais. A doença dura uma ou duas semanas e em alguns casos pode persistir com o sintoma da fadiga por um tempo mais prolongado. “A maioria das pessoas se recupera completamente e desenvolve uma imunidade duradoura, com anticorpos que ficam presentes no organismo para o resto da vida”, ressaltou.