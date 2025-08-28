Movimento migratório é avaliado pelo IBGE como causa da redução populacional de Belém em 2025

Nesta quinta-feira (28), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou estudo com a população residente estimada de 5.571 municípios brasileiros. Em 2025, Belém (PA) registrou 1.397.315 habitantes estimados, o que representa uma queda de 0,09% em comparação com 2024, quando foram registrados 1.398.531 habitantes. O movimento migratório, seja interno ou externo, é hipótese principal para a queda populacional, que pode afetar o mercado de trabalho. Os dados têm como data de referência o dia 1º de julho de 2025.

Em 2025, Belém continua sendo a 11ª capital brasileira com mais habitantes do país. A capital paraense fica atrás de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), Fortaleza (CE), Salvador (BA), Belo Horizonte (MG), Manaus (AM), Curitiba (PR), Recife (PE) e Goiânia (GO), na ordem decrescente de habitantes.

Por outro lado, a capital paraense está entre as cinco capitais brasileiras que apresentaram queda populacional, sendo os municípios: Belém (PA), Salvador (BA), Natal (RN), Belo Horizonte (MG) e Porto Alegre (RS). A capital do Pará foi a terceira das cinco que mais perdeu residentes em termos percentuais, com uma queda de 0,09%. Ela perde para Salvador e Natal, que tiveram uma redução de 0,18% e 0,14%, respectivamente.

Deslocamentos internos e externos podem explicar a queda

O analista do IBGE Luiz Cláudio Martins explicou que uma das hipóteses para essa queda do número de habitantes pode ser o deslocamento populacional para outros municípios paraenses e para outros estados.

A respeito do deslocamento interno, a população que saiu de Belém pode ter ido para as cidades do entorno belenense, segundo o analista. Em 2025, por exemplo, os dados do IBGE indicam que a população da Região Metropolitana de Belém (RMB) teve um aumento de 0,23% em comparação com 2024, saindo de 2.539.097 para 2.544.868 habitantes.

Luiz Cláudio Martins ainda destaca os polos de crescimento econômico, que atraem mão de obra de vários lugares. “Analisando os dados divulgados, temos polos de crescimento econômico que atraem a população. A região de Parauapebas e Canaã dos Carajás tiveram crescimento. A própria dinâmica econômica é um fator a ser levado em consideração”, explica.

Canaã dos Carajás e Parauapebas estão entre os municípios paraenses que apresentaram as maiores taxas de crescimento geométrico da população entre 2024 e 2025. Os dados indicam que as cidades com os maiores aumentos são Canaã dos Carajás (3,3%) e Parauapebas (2,3%), localizadas no Sudeste do estado, além de Senador José Porfírio (2,2%), Jacareacanga (2,2%) e Mojuí dos Campos (2,0%).

Em relação ao deslocamento externo, o analista ressalta que houve uma migração de parte da população paraense para outros estados. “Os dados do Censo de 2022 apontam que houve uma migração de pessoas paraenses para Santa Catarina, e uma parcela dessas pessoas poderia residir em Belém”, disse.

Queda da população pode influenciar no mercado de trabalho

A queda da população belenense pode impactar o mercado de trabalho, dependendo do perfil dos migrantes, segundo Luiz Cláudio Martins. “Se tem pessoas em idade ativa e com um determinado nível educacional migrando, acaba impactando na oferta e na qualidade da mão de obra do mercado de trabalho”, afirma o analista, que ainda confirma que Belém não será impactada com menos repasses financeiros por conta da queda populacional.

O Pará apresentou aumento de habitantes

No nível estadual, o Pará é o estado mais populoso da região Norte e o 9º com mais habitantes do país, segundo o IBGE. Em 2025, os dados indicam que a população paraense é de 8.711.196 habitantes, representando um aumento de 0,54% em relação a 2024, quando o número de residentes foi de 8.664.306.

O crescimento de habitantes já era esperado, principalmente por um fator trabalhista, de acordo com o analista do IBGE Luiz Cláudio Martins. “Apesar de Belém ter perdido habitantes, existem outros polos com dinâmica econômica forte que atraem a população paraense e de outros estados. Por exemplo, tem pessoas que vêm do Maranhão em busca de oportunidade de trabalho”, relata.

Municípios paraenses com mais de 100 mil habitantes

O Pará tem 15 municípios com mais de 100 mil habitantes estimados, de acordo com o IBGE. Ao todo, cerca de 4,3 milhões de pessoas estão nessas cidades, o que corresponde a 49% da população do estado. Belém é o município no topo da lista, com 1.397.315 habitantes, sendo a única cidade paraense com mais de 1 milhão de residentes. Em seguida, estão Ananindeua (509.227 habitantes) e Santarém (360.871 habitantes).

Confira as 15 cidades e o número de habitantes:

Belém: 1.397.315

Ananindeua: 509.227

Santarém: 360.871

Parauapebas: 305.771

Marabá: 290.975

Castanhal: 209.126

Abaetetuba: 172.344

Cametá: 144.859

Barcarena: 139.076

Altamira: 138.749

Itaituba: 135.369

Bragança: 132.489

Marituba: 119.437

Breves: 116.058

Paragominas: 113.498

Municípios paraenses com menos de 10 mil habitantes

O estudo do IBGE apontou que o Pará apresenta 12 municípios com menos de 10 mil habitantes estimados. Localizada no Sudeste paraense, Bannach é a cidade com o menor número de residentes, com 4.290 habitantes, seguida por São João da Ponta (4.470 habitantes) e Sapucaia (6.212 habitantes).

Veja os 12 municípios e a quantidade de habitantes:

Bannach: 4.290

São João da Ponta: 4.470

Sapucaia: 6.212

Abel Figueiredo: 6.275

Santarém Novo: 6.355

Brejo Grande do Araguaia: 6.966

Palestina do Pará: 7.063

Pau D’Arco: 7.354

Santa Cruz do Arari: 7.626

Magalhães Barata: 8.439

Peixe-Boi: 8.686

População brasileira cresceu em 2025

As estimativas do IBGE apresentam que o Brasil chegou a 213,4 milhões de habitantes em 2025, o que representa um aumento de 0,39% em comparação com 2024, quando o número de habitantes foi de 212,6 milhões.

A quantidade de municípios também aumentou em 2025, de 5.570 para 5.571, com a criação de Boa Esperança do Norte (MT), que tem 5.877 habitantes. O estudo do IBGE também considera o Distrito Federal e o distrito de Fernando de Noronha.

O estudo é usado como parâmetro pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para calcular o Fundo de Participação de Estados e Municípios, além de servir de referência para indicadores sociais, econômicos e demográficos.