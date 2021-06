'Peregrinos da vacinação' vão em busca de outros imunizantes por medo da AstraZeneca

"Os peregrinos da vacinação" começam a ser percebidos na grande Belém. Uma das hipóteses é que a população esteja com receio receio de se vacinar com a AstraZeneca, por medo das reações e por isso migrem entre os locais de vacinação. Essa prática de sair de posto em posto em busca de um imunizante específico, é criticada pelos órgãos de saúde. Também, algumas pessoas públicas, estão se posicionando na internet para estimular a população a se vacinar, independente do imunizante.

Uma senhora de 54 anos, que prefere não ser identificada, conta que, quando foi se vacinar, enfrentou a fila e então descobriu que seria aplicada a AstraZeneca. Foi embora. "Nós ouvimos falar muitas coisas sobre as vacinas: 'que a melhor é a Pfizer. Que a AstraZeneca dá muitas reações'. Eu já tive trombose, tenho doença autoimune. Fiquei com medo de tomar AstraZeneca e disse às minhas filhas que não iria vacinar. Só se fosse a Pfizer! Quando eu me deparei naquela situação, desisti. Liguei para amigas que estavam se vacinando no dia, para saber qual vacina tomaram. Descobri onde estavam vacinando com a Pfizer, entrei na fila novamente e tomei a minha primeira dose. Se não tivesse essa opção, não estaria vacinada", contou.

Enquanto peregrinam por locais de vacinação buscando o "imunizante dos sonhos", outras pessoas veem na vacinação a esperança de permanecerem vivas. Beatriz Melo, nutricionista e vacinada, diz que teve poucas reações. "Hoje me sinto segura, sem deixar de tomar todos os cuidados", disse a profissional, que espera ver amigos e outras pessoas queridas vacinadas.

"Perdi a minha avó para a covid no ano passado. Ela sempre fez questão de tomar todas as vacinas para idosos, como a da gripe... Hoje, ver as pessoas da minha família tomando a vacina, é um alívio enorme. É a certeza de que não vou perdê-los para esse vírus. Vacina, seja ela qual for, é o único modo eficaz de nos proteger e manter todos os protocolos de segurança, para que possamos voltar minimamente à vida sem medo de perder quem amamos", pontuou Beatriz.

Órgãos de saúde pública manifestam-se sobre a 'escolha da vacina' pela população

No dia 19, a baixa procura por vacinação nos pontos distribuídos em Belém alertou as autoridades de saúde. O diretor do Departamento de Vigilância em Saúde, Claudio Salgado, diz que a hipótese é o medo que a população tem de determinados imunizantes. "Temos algumas hipóteses. Uma delas é que estava sendo oferecida apenas vacina da AstraZeneca. Temos visto que tem alguma boataria correndo no Brasil de que a vacina daria coágulo. Na realidade, a formação de coágulos com a vacina não se sustenta do ponto de vista de saúde pública", disse.

Salgado reforçou que o quantitativo de eventos adversos após a aplicação é baixo. "Já vacinamos centenas de milhares de pessoas com AstraZeneca em Belém e o quantitativo que chegou com algum evento adverso é muito pequeno". Ele afirma que o número de pessoas com sinais de febre, mialgia (dor muscular) e astenia (moleza no corpo) chega no máximo a 5% da população vacinada. "E aí tem algumas pessoas com reação local, vermelhidão local, dor no braço. Mas tudo isso é comum para todas as vacinas que temos, AstraZeneca, CoronaVac e Pfizer. Cerca de 95% dos vacinados não sentem nada".

A recomendação da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) é que qualquer uma das três vacinas deve ser recebida. "A recomendação é vacinar. Estamos com problema de saúde pública. Uma vez que tenha vacina disponível para o público que chamamos, deve ser feita. Uma atitude de proteção individual e coletiva", concluiu Salgado.

O prefeito de Ananindeua, Daniel Santos - que também é médico -, reforça a necessidade da vacinação e faz um apelo para que a população não perca o calendário por escolher o imunizante. "O mais importante não é escolher a vacina. O mais importante é ter a vacina no braço. A gente sempre diz que a melhor vacina é aquela que está disponível no momento para a nossa população", ressalta.

Especialistas explicam a segurança e eficácia da vacina e que os riscos são maiores para quem não se imuniza

A presidente do Conselho Regional de Enfermagem (Coren-PA), Daniele Cruz, explica que os imunizantes utilizados no Brasil são seguros e eficazes. A vacinação traz reflexos positivos nos números de internações graves e óbitos entre os idosos no Pará. Um estudo que está sendo elaborado aponta esta redução: "Já temos um reflexo da diminuição no número de óbitos entre a população idosa, que foram os primeiros a receber a vacina. Hoje, fazendo um estudo mais detalhado sobre a ocupação de leitos e óbitos, é uma população mais jovem que ocupa, porque somente agora a vacina está chegando para eles. O reflexo da população jovem vacinada, vamos ver daqui a um tempo", argumenta.

Daniele diz que pesquisas desenvolvidas no mundo apontam que, "grupos vacinados desenvolvem menos doenças graves, do que grupo de controle, que não recebe a vacina. Para doenças virais agudas, de transmissão respiratória, como é o caso do covid, a vacina é a única solução possível", disse. "Quando chegar a sua vez, vacine-se. Vacinas salvam vidas!", reforça.

Carlos Marques, professor do Departamento de Patologia da Universidade do Estado do Pará, desmistifica a atuação da vacina AstraZeneca e explica a eficácia no corpo: "Essa vacina é baseada em uma tecnologia conhecida como 'vetor viral recombinante não replicante'. Isso significa que ela utiliza um outro vírus - que foi modificado em laboratório para não causar doença - como veículo para levar até o interior das nossas células a receita para fazer uma das proteínas presente no novo coronavírus e, assim, estimular o sistema imune a responder contra ela", observa.

A população, orienta Carlos, não deve ter receios das possíveis reações da AstraZeneca. "Ainda que esse vírus vetor não se multiplique nas nossas células, o processo de entrada dele é visto pelo nosso sistema imune como uma invasão. Essas reações são perfeitamente normais, previstas na própria bula da vacina, e normalmente não duram mais de 48h. Em contrapartida, a vacina confere proteção significativa contra um vírus que já ceifou mais de meio milhão de vidas só no nosso país", destaca.

Marques afirma que só a imunização em massa é capaz de efetivamente reduzir a circulação do novo coronavírus sem colocar em risco a saúde da população. "Ao alcançar esse objetivo, ela reduz drasticamente a velocidade de surgimento de novas variantes, frequentemente relacionadas às múltiplas ondas da doença que se vem observando". O biomédico destaca que o compromisso com a vacinação não é uma responsabilidade só das autoridades de saúde, mas de toda a população.