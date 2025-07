Passeios são fundamentais para saúde de cães

O hábito de passear com cães diariamente é fundamental para a saúde física e mental dos animais. A tarefa que deve ser feita diariamente também fortalece o vínculo dentre o tutor e o pet. Os passeios ajudam os animais a gastarem energia e se exercitarem, mantendo assim um peso ideal e prevenindo doenças como obesidade, ansiedade, depressão, além do animal poder socializar, diminuindo a agressividade do cão.

O brincalhão Alfredo, um Golden Retriever, de sete meses, se diverte na praça Batista Campos, correndo de um lado para o outro sempre acompanhado pelo tutor Fábio Ramos, de 36 anos, diretor de fotografia. O cão corre de um lado para o outro na praça cheirando lugares diferentes, interagindo com outros cachorros e brincando com todo mundo.

“Ele é um cachorro de porte grande então ele tem muita energia. Precisa pelo menos duas vezes por dia passear com ele. Além disso, a praça é um espaço em que consigo soltá-lo, normalmente vem outros cachorros, tem os amigos dele da praça, esse é um espaço ideal por conta disso também”, destaca Fábio.

A médica veterinária Valciara Palheta aponta que os passeios são fundamentais para a promoção da saúde física, mental e emocional dos animais, especialmente cães. “Eles possibilitam a expressão de comportamentos naturais, como exploração olfativa, socialização, exercício físico e enriquecimento ambiental. Além disso, ajudam na regulação do estresse, prevenção de transtornos comportamentais (como ansiedade, agressividade e compulsões) e contribuem diretamente para o equilíbrio emocional e bem-estar geral do pet”, destacou.

Valciara reforça que os ⁠animais que não possuem rotina de passeios e estímulos externos porém desenvolver estresse, ansiedade, destruição de objetos, latidos excessivos, automutilação, comportamentos compulsivos, obesidade, hipertensão e depressão.

Fábio já reparou que quando Alfredo não sai para passear o humor do animal muda. “O passeio faz muito bem. Os dias que a gente não consegue trazer, ele fica muito estressado e não é uma questão de morar em apartamento, é uma questão de precisar sair para gastar energia. Mesmo cachorros que moram em casa, o ideal é você passear uma ou duas vezes ao dia”, conta.

Passeios com pets Cães precisam passear de 20 minutos a uma hora dependendo do porte do animal. (Ivan Duarte/O Liberal) Passeios permitem interação com outros animais e pessoas. (Ivan Duarte/O Liberal) Interação entre cães é importante desde os primeiros meses de vida. (Ivan Duarte/O Liberal) O golden retriever brincalhão Alfredo, de sete meses, se diverte acompanhado pelo tutor Fábio Ramos. (Ivan Duarte/O Liberal) Carinho para pets deve vir acompanhado com cuidados diários como os passeios. (Ivan Duarte/O Liberal) O golden retriever brincalhão Alfredo, de sete meses, gosta muito de passear na praça Batista Campos, em Belém. (Ivan Duarte/O Liberal) Bino melhora de humor nos dias em que sai para passear. (Ivan Duarte/O Liberal) (Ivan Duarte/O Liberal) Edineia Silveira passeia todas as manhãs com o pequeno Bino, de 9 anos. (Ivan Duarte/O Liberal)

Fábio tem alguns cuidados quando passeia com o seu cão. Ele sempre fica de olho para que Alfredo não coma algum tipo de lixo que encontre pelo chão jogado. “Aqui é um lugar muito limpo normalmente, mas às vezes em dia de segunda-feira, depois que teve alguma coisa na praça, pós-evento de domingo, ou alguns dias muito cedo, a praça fica muito suja. Algumas sacolas, garrafas e restos de comida. Já tive problema dele achar uma comida, uma coisa grande. Acho que o cuidado com a limpeza poderia ser um pouco mais minucioso”, acredita.

A veterinária indica que os passeios devem fazer parte da rotina diária do animal. A frequência e duração devem ser ajustadas às características individuais de cada pet (idade, porte, raça, nível de energia e condição de saúde). Animais de porte pequeno de 20 a 30 min. Animais de porte média a grande de 45 a 1h, que pode ser dividido em dois momentos ao dia. Além do tempo, é importante se atentar para a qualidade do passeio, onde se tenha estímulos olfativos, ambientes variados, interação com outros animais e pessoas.

Os tutores devem seguir alguns cuidados antes dos passeios como verificar se o cartão de vacinação está atualizado, se o animal está em dia com o antiparasitário para prevenção de pulgas e carrapatos. Garantir que o cão esteja com guia adequada, de preferência com placa de identificação. Depois deve observar sinais de cansaço excessivo, ferimentos ou desconfortos. Oferecer hidratação e descanso adequado. E higienizar caso o animal esteja sujo.

A empregada doméstica Edineia Santos Silveira passeia todas as manhãs com o pequeno Bino, de 9 anos, mistura de pinscher com poodle. Os passeios duram de 30 minutos a uma hora dependendo do dia. “Quando ele sai fica mais calmo. O dia que não dá para sair, ele fica estressado em casa, cabisbaixo, não come direito, mas quando ele sai e volta fica bem mais ativo dentro de casa”, aponta.

Bino anda mais na coleira, por ser um pouco mais por causa do comportamento. “Isso para ele não pegar lixo do chão e outra coisa é para não machucar as outras pessoas na rua. Tem que passar bem distante das outras pessoas e até dos outros animais”, fala. “Ele é um pouco estressado com os outros, não gosta muito de brincadeira”, complementa Edineia.

Todos os dias quando Edineia abre a porta do apartamento onde trabalha, Binho já vai para perto dela querendo passear. “Quando eu chego e abro a porta ele já começa a chorar, chorar, enquanto não bota ele na coleira, para trazer para passear, ele não para. Quando a gente fala ‘vambora passear’ ele dá um pulo”, conta.