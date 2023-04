Passageiros de Belém aprovam campanha sobre uso consciente dos assentos de ônibus

O uso consciente do espaço do ônibus, principalmente por homens, virou tema de campanha em São Paulo. A ideia é que os passageiros evitem espalhar as pernas ao sentar para não atrapalhar as pessoas ao lado. Em Belém, o movimento é muito bem visto pelos usuários de transporte público, que afirmaram nesta quarta-feira (19), à reportagem do Grupo Liberal já ter sofrido inúmeras situações desagradáveis com a falta de lugares adequados.

Em visita a paradas de ônibus da capital e aos próprios veículos que circulam na cidade, a reação da população foi unânime: esse tipo de campanha deveria ser implantada. Muitos relataram já terem contabilizado perdas materiais com a falta de cuidado de passageiros e um certo incômodo pelo pouco espaço adequado dentro dos transportes, agravado por quem não faz o uso consciente dos assentos. Além disso, foi comum encontrar quem procurava ter atenção durante as viagens e evitar transtornos.

A São Paulo Transportes S/A (SPTrans) é a responsável por criar a ação de conscientização em São Paulo. Vários cartazes já estão fixados na maioria dos ônibus da cidade e, em duas semanas, a totalidade dos veículos deverá receber o material, junto com conteúdos online. Em outros países, como Madri e Espanha, o comportamento (conhecido como manspreading), que a instituição tenta combater, já é debatido e considerado como invasão do espaço alheio.

Ronny Nonato, profissional da área de manutenção, tem 35 anos e já teve o crachá que usa no trabalho danificado por um passageiro que ficou de pernas abertas no assento do ônibus. O transporte estava lotado. “Quando passei pela roleta, tinha um rapaz bem próximo. Ele estava sentado como se estivesse na casa dele. Nisso, o fio do meu crachá engatou no joelho dele. Até pedi para ele fechar as pernas, mas tem muita gente que não tem coragem de falar alguma coisa”, relatou.

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informou, em nota, que não possui campanhas nesse sentido na capital. Já o Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário da capital (Setransbel) afirmou que realiza campanhas educativas com frequência para usuários e colaboradores de Belém. “Além disso, os ônibus contam com adesivos sinalizando que todos os assentos são preferenciais. Também contam com adesivos pedindo que o usuário preserve e mantenha o ônibus limpo, descartando seu lixo em lugares apropriados”.

Veja o que passageiros de ônibus de Belém acham da campanha

Ana Raquel Santos

Estudante

32 anos

“Com certeza seria uma boa ideia. Uma vez, eu subi no ônibus, que estava meio cheio, e só tinha uma cadeira. O rapaz estava sentado todo aberto”.

Lucas Gregório

Estudante

21 anos

“O espaço é limitado e as pessoas têm que ter consciência do espaço que podem ter. Para mim, que sou um pouco grande, tento me encolher para não incomodar quem está ao lado”.

Alícia Victória

Radiologista

21 anos

“O banco é muito pequeno e apertado. Então, a campanha seria muito viável. Já aconteceu de uma vez eu me levantar antes da minha parada. Estava no banco do corredor e minha perna já estava para fora [do banco]. O rapaz não teve o senso para eu ficar confortável também”.

Ronny Nonato

Profissional de manutenção

35 anos

“É complicada a situação dos ônibus daqui de Belém. Tem passageiro que senta e parece que está em casa, em um sofá, se jogam na poltrona e quando a gente vai passar ou sentar, atrapalha”.