VÍDEO: Passageiro denuncia racismo em corrida de aplicativo, em Belém

Um passageiro identificado como Carlos Vera Cruz teria sido vítima de racismo durante uma corrida que solicitou a um aplicativo de viagem na manhã desta quarta-feira (04/12), em Belém. O fato aconteceu depois que ele pediu ao motorista para não seguir a rota estipulada pelo GPS, o que não foi aceito pelo condutor do veículo.

Confira o vídeo que tem a explicação pela perspectiva do jovem usuário do aplicativo:

No vídeo publicado pelo passageiro, ele informa que iria registar boletim de ocorrência na delegacia especializada: "To indo nesse exato momento, dentro de outro aplicativo, indo para a Delegacia de Crimes Raciais e Homofóbicos fazer o meu BO".

O fato foi filmado pelo próprio motorista, mas a vítima afirma que a filmagem acontece depois que ele já tinha sido agredido verbalmente. O jovem conta que o motorista chegou a solicitar a sua saída do veículo, o que não aconteceu, já que aquele não era o destino solicitado pelo aplicativo. Assista ao vídeo gravado dentro do carro:



A mudança na rota seria, de acordo com Carlos Vera Cruz "porque às vezes o GPS coloca um caminho que não é o real". "A vítima, no caso eu, o preto, sempre passo por isso. Qualquer tipo de alteração que a gente peça, nós, homens pretos, estamos sempre querendo montar uma casinha para os motoristas brancos", completa.

Por fim, a vítima afirma: "O que a Uber ganhar por mês no meu cartão de crédito, vocês não imaginam". "Racistas não passarão", finaliza o jovem.

A viagem seguiu até o destino que o jovem solicitou, mas ambos se mantiveram em silêncio durante o restante do trajeto. A Uber informa, por meio do seu Guia de Comunidade, que as alterações devem ser feita em acordo com o motorista e elas precisam ser realizadas pelo próprio aplicativo.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)