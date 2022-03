Passageira fica ferida após ser atingida por porta de ônibus em Belém

Uma passageira passou por um grande susto ao ser atingida por uma porta que se desprendeu de um ônibus da empresa Rio Guamá, na avenida Augusto Montenegro, na manhã desta quarta-feira (23), em Belém.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, a passageira que ainda não foi identificada, mostra um hematoma no ombro esquerdo causado pelo baque com a porta. O acidente aconteceu enquanto a jovem estava no ponto de ônibus em frente ao conjunto Natália Lins. "Vocês acreditam que a porta do ônibus acabou de cair em mim?" questiona a moça parecendo incrédula com a situação.

A passageira narra no vídeo que uma outra pessoa avisou ao motorista do coletivo que a porta havia caído. Em seguida, aparece o motorista carregando a porta, acompanhado da passageira que seria levada até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel), informa que a empresa Rio Guamá está apurando o que teria ocasionado a queda da porta do veículo. O posicionamento ainda afirma que a usuária foi socorrida pela tripulação do coletivo.