Parque do Utinga é opção de quem dispensa praias em julho

O Parque do Utinga, em Belém, foi o destino de diversas famílias que preferiram evitar os balneários e praias neste domingo (16). O servidor público Jonemar Assis é natural do município de Capitão Poço e quis começar o domingo perto da natureza curtindo um bom vento ao lado junto com esposa e filhos.

"É minha primeira vez aqui, só tinha visto em fotos e vídeos. É uma área muito legal. É uma programação fácil e sem tanto engarrafamento. Semana passada já fomos para Castanhal e hoje queríamos um lazer mais próximo e menos cansativo. Aqui é bem tranquilo", diz ele, que se programou para fazer uma trilha e conhecer o parque todo.

Já o estudante e militar Adilson Araújo alugou uma bicicleta para a família atravessar o parque. "É um lugar bacana para dar uma volta. É um ambiente bem próximo à natureza, diferente de tudo o que temos na cidade. Adoro correr aqui também", comenta ele, que recomenda a todos conhecerem o parque.

Valdineia Mendonça está se surpreendendo com o alto número de visitantes nos finais de semana de julho. Ela é artesão e faz parte da Feira da Biodiversidade, que reúne diversos microempreendedores no Parque do Utingas aos sábados, domingos e feriados com vendas de bolsas, artigos decorativos, comidas e hortaliças.

"O movimento está muito bom, com muita gente no parque. Ficamos até às 13h vendendo de tudo, de doces e biscoitos. É uma iniciativa que tem desde 2018. Muita gente tira o sustento da família daqui", conta.

A servidora pública Michele Pereira sentou à beira do lago com os familiares para apreciar a brisa e o verde que cerca o local. "Estávamos procurando um lugar tranquilo, com uma boa paisagem para dar uma relaxada. Tem opção para todo mundo aqui, com caminhada, pedalada, dá para tomar uma água de coco. É uma programação para todas as idades, então estamos passando as idas na praia. Preferimos aqui que é bem pertinho", diz ela, que é de Ananindeua.

Já a estudante Rebeca Vitória, de 17 anos, acha que o Parque do Utinga é opção para descansar da agitação da cidade. Foi a segunda vez dela no local. "Não aguentamos até o final da trilha, voltamos na metade. Mas na próxima vou até o final. Mas adorei ver os macacos e o bicho-preguiça. Aqui é muito legal", diz.