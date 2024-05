Paróquia em Ananindeua celebra Ascensão do Senhor e Nossa Senhora de Fátima nesta segunda (13)

-A comunidade de moradores do bairro do Icuí-Guajará e imediações, no município de Ananindeua, na Grande Belém (PA), vai contar com uma festa dupla nesta segunda-feira (13). A Festividade da Ascensão do Senhor, iniciada no último dia 8, será encerrada, agora, dia 13, com uma programação especial, como explica o pároco, padre Leonardo Monteiro.

"A paróquia possui uma comunidade dedicada a Nossa Senhora de Fátima, e, então, vai ser agregada a festa da comunidade de Fátima à festa da Paróquia Ascensão do Senhor, haja vista que a comunidade também é parte integrante da paróquia. Por este motivo vão ser como que duas festas em uma. Nós iniciaremos às 18h30 na Matriz da Ascensão do Senhor com um Terço dos Homens; logo em seguida, saímos em procissão com a imagem de Nossa Senhora de Fátima até a Capela de Nossa Senhora de Fátima no Conjunto Mururé, e lá quando chegar a procissão por volta às 19h30, nós faremos a Santa Missa Solene encerrando a festividade", destaca o padre Leonardo. Após a missa, haverá show do DJ Márcio Lins e um espetáculo com fogos de vista silenciosos.

Para o padre Leonardo Monteiro, a avaliação da festividade deste ano é muito positiva, sobretudo, pelo protagonismo das lideranças, dos leigos da paróquia. "Eu percebo uma maturidade dentre eles em muitos pontos. Temos que levar em consideração que é uma paróquia nova que tem pouco mais de um ano de criada e que está em sua terceira edição de festividade. A primeira festividade foi realizada em 2022, quando eu tinha acabado de chegar, e ela era ainda uma área missionária. Depois, em 2023, ela já era paróquia. E agora, em 2024, está tendo pelo terceiro ano. Então, é a terceira festividade em nível de paróquia e já tem um grande avanço significativo na maturidade, na liderança das pessoas que fazem a festa acontecer", afirma o padre.

O padre Leonardo considera que a Ascensão do Senhor "é um grande convite para olharmos para o alto, desapegarmos-nos das coisas terrenas e como o Senhor subindo ao céu lembrar que o nosso destino, o nosso lugar também é o céu". "Temos de ter uma atitude missionária de colocar-se a caminho, colocar os pés em missão, cada vez mais em dar o encontro das pessoas que precisam de nós e esperam pela nossa ação evangelizadora da igreja", finaliza.

Serviço:

Festividade da Paróquia Ascensão do Senhor

Local: Conjunto Uirapuru, Quadra 36, S/Nº, bairro Icuí-Guajará

Período: 08 a 13 de maio