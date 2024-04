Parlamentares da Geórgia discordam sobre lei de 'agentes estrangeiros' e saem no soco

O parlamento da Geórgia, país europeu, registrou uma pandaria generealizada, na segunda-feira (15). A briga foi registrada em vídeo e ganhou as redes sociais do mundo todo.

O motivo da confusão foi o desentendimento entre representantes do governo e da oposição sobre a lei de 'agentes estrangeiros. Eles trocaram socos em uma briga generalizada no plenário.

As agressões ocorreram durante as discussões acaloradas. Segundo críticos, a medida enfraquece a democracia no país.

A Geórgia é um país localizado na Europa Oriental, com um território de 69.700 km². Ela tem limites a norte e a leste com a Rússia, a sul com a Turquia e a Arménia, a leste e a sul com o Azerbaijão, e a oeste com o mar Negro.