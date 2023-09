Paralisação dos enfermeiros bloqueia avenida 14 de Março, em Belém

Durante o ato de paralisação de enfermeiros de Belém, na manhã desta terça-feira (26), em frente ao hospital e pronto-socorro Mário Pinotti, localizado na 14 de Março, no bairro do umariza, o trânsito na via ficou congestionado. Os manifestantes interditaram uma das faixas da 14 de Março, ocasionando lentidão tanto em frente ao pronto-socorro quanto na área ao entorno.

VEJA MAIS:



Agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) esteveram no local para orientação voltada para condutores de carros de passeio, motos e ônibus que transitam na via. Além disso, após organizarem a passagem em uma das faixas, para a liberação da passagem para as ambulâncias do Samu e Corpo de Bombeiros, os agentes se dirigiram para as vias que cortam a 14 de Março.

Agente da Semob orienta o trânsito na 14 de Março (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Uma guarda da Semob permaneceu na esquina da Boa Ventura com a 14 de Março orientando os motoristas a tentarem desviar, devido ao engarrafamento e lentidão. Já na Domingos Marreiros, de canto com a 14 de Março, também havia um guarda realizando a orientação é distribuição dos veículos em suas devidas faixas na pista.