Paraense vai homenagear o Rainha das Rainhas na parada LGBTQIA+, em São Paulo

A parada LGBTQIA+ de São Paulo,uma das maiores do mundo,ocorre neste domingo (11). E o paraense Aerlon Bezerra, 30 anos, vai marcar presença na avenida Paulista com homenagem ao Rainha das Rainhas, evento carnavalesco paraense com 75 anos de tradição. O jovem vem se preparando há um mês para a preparação da fantasia.

O educador físico mora em São Paulo desde 2016 e, em 2017, foi o primeiro ano que participou da parada e nessa trajetória ele procura se dedicar às fantasias. "Ano passado eu fiz uma asa, ficou linda e muita gente gostou. E aí acaba ficando aquela cobrança de o que vai ser o ano que. Foi quando eu decidi fazer a homenagem para o Rainha das Rainhas", destaca o educador físico.

E com esse sentimento de querer superar a fantasia do ano passado, Aerlon começou a produzir a roupa desde o mês de maio, mas para isso, contou com a ajuda de estilistas que atuam no Rainha das Rainhas. "O Willian é um amigo que trabalha na confecção das fantasias, procurei por ele e me deu algumas dicas. E no mês de maio comecei a montar a estrutura, ficou tão grande que quase não comportou dentro do meu apartamento, que é muito pequeno", descreve o jovem.

Aerlon diz que se arrepia em recordar do dia que a estrutura ficou montada, ele até colocou para tocar "papaya", o hino do Rainha das Rainhas. "Eu me arrepio todinho só de contar, pois quando vi que dei conta de montar a estrutura eu fiquei tão feliz que coloquei papaya para desfilar, foi lindo esse processo", recorda.

Após essa etapa da fantasia, ele passou a montar a estrutura com penas e pedrarias, mas Aerlon disse que só vai divulgar a fantasia no domingo, no dia que for para a rua. "Foi um período de dedicação total, quase não saí de casa fazendo essa montagem, tanto que tem dias que não consigo nem dar banho no meu cachorro, mas é isso", completa.

Morando em São Paulo, Aerlon diz que tem três coisas principais que ele apresenta aos amigos: Joelma, que todos já conhecem, os pratos típicos do Pará e o Rainha das Rainhas. "Quando vem visita na minha casa eu faço questão de falar e de mostrar sobre a Joelma, adoro cozinhar as comidas paraenses e de apresentar o Rainha das Rainhas, sempre mostro as últimas edições e as minhas rainhas preferidas", destaca Aerlon.

O evento faz parte da memória afetiva do jovem, pois ele recorda que quando era criança assistia ao lado do tio pela televisão. Presencialmente, Aerlon assistiu a edição de 2017 na plateia. "É algo que faz parte da nossa cultura e me traz ótimas lembranças desde quando eu era criança", completa o educador físico.

A Parada do Orgulho LGBT+ 2023 de São Paulo acontece no próximo domingo, dia 11 de junho. O evento, que este ano chega à sua 27ª edição, tem o início previsto para às 10h. Ao todo, 19 trios elétricos devem fazer o percurso da Avenida Paulista até a Praça Roosevelt.