Paraense terá Natal sem chuva na RMB e litoral e réveillon chuvoso

A noite de Natal para quem mora na Região Metropolitana de Belém (RMB) e nos municípios do litoral e nordeste do Pará será sem chuva. Porém, nas demais regiões do Estado (sul, sudeste, oeste e centro), haverá chuva na noite natalina. Já no último dia de 2023, na maioria das cidades do Pará, deverá não ocorrer chuvas entre 21h do dia 31 e 1h do dia 1º (na passagem de ano), mas as chuvas deverão ocorrer durante a primeira madrugada de 2024. A previsão é do Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) sediado em Belém (PA), nesta terça-feira (19). As temperaturas estarão altas nessas datas festivas no Estado.

Esse cenário é fundamentado na ocorrência de dois fenômenos meteorológicos, como explica o meteorologista José Raimundo Souza, do Inmet. No caso, a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), ou seja, uma faixa de nuvens de chuva, e o vórtice ciclônico do nordeste, correspondendo à circulação de altos níveis da atmosfera, contribuindo para chuvas. Esses fenômenos acabam gerando tempo instável no período da chegada do Ano Novo.

Natal

No Natal, a Grande Belém terá nos dias 24 e 25, "tempo bom durante o dia, estado do céu parcialmente nublado a nublado e possibilidade de pancadas de chuvas em áreas isoladas no período da tarde; à noite não acontecerão chuvas".

A região litorânea abrangendo Salinas, Marudá, Bragança, Soure, Castanhal e municípios arredores, deverá ter tempo bom sem chuvas, com o estado do céu parcialmente nublado durante o dia e Sol entre poucas nuvens. Não há previsão de chuvas durante o dia, e, à noite, tempo bom.

"As demais regiões do estado, ou seja, sul, sudeste, oeste, centro do Pará, podemos citar as cidades de Conceição do Araguaia, Redenção, Xinguara ,Marabá, Itaituba, Santarém, e municípios circunvizinhos, deverão ter céu nublado a encoberto, com pancadas de chuvas e trovoadas no decorrer dos dois dias 24 e 25/12/2023", destaca José Raimundo Souza.

Fim de Ano

A região Metropolitana de Belém deverá apresentar, no dia 30, céu parcialmente nublado com Sol entre nuvens durante o dia, evoluindo para nublado com pancadas de chuvas de curta duração no final da tarde. Já no dia 31, céu parcialmente nublado evolui para nublado a encoberto com condições favoráveis a pancadas de chuvas no decorrer da tarde e começo da noite na RMB.

"Na virada do ano, o céu estará nublado sem chuvas, porém há possibilidade de pancadas de chuvas de fraca intensidade na madrugada", reforça José Raimundo.

No litoral, notadamente nas cidades de Soure, Marudá e Salinas e municípios arredores, a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado durante o dia e evoluindo à tarde para ocasionalmente encoberto com pancadas de chuvas no começo da noite. O tempo à noite estará nublado. Acontecerão pancadas de chuvas curta duração, no começo da noite, e chuvas deverão ocorrer na madrugada do dia 1º de janeiro de 2024.

O final do ano também será com chuvas em grande parte das regiões. No sul e sudeste e oeste, basicamente, predominará céu parcialmente nublado a nublado, com períodos de encoberto e pancadas de chuvas e trovoadas no decorrer do dia e no período da noite.

Temperaturas

No Natal, a Grande Belém deverá registrar a máxima variando entre 32,5°C e 34°C, e as demais regiões com 31°C a 33°C. Na passagem de ano, o Pará deverá apresentar temperatura mínima de 23°C a 25°C e máxima de 31°C a 34°C.