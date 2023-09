Pará realiza simulado de atendimentos para os voluntários que atuarão no Círio 2023

A Cruz Vermelha realizará neste sábado (30), às 18 horas, um simulado realístico com todos os voluntários envolvidos no Projeto Círio 2023. A programação será no estacionamento G2 do Parque Shopping localizado na Av. Augusto Montenegro.

O objetivo é mostrar e criar uma situação parecida com as que acontecem nas procissões.

Cerca de 6 mil pessoas estão inscritas para atuar nas procissões deste ano, e para o simulado geral, são esperados 3 mil voluntários que participarão de um simulado com múltiplas vítimas com diversos tipos de atendimentos como desmaios, fraturas, mal estar, criança perdida.

Os departamentos que estarão participando serão os Socorristas, Moto Resgate, equipes de ambulâncias, médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, equipe de Busca e Paradeiro, Jurídico entre outros.