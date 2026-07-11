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Palavra de Deus conduz os fiéis à verdadeira vida, alerta o padre Claudio Pighin em Homilia

Religioso exalta a doação de Jesus Cristo em mostrar o caminho para o que é essencial na vida das pessoas, como na Parábola do Semeador em Mateus 13, 1-23

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Padre Claudio Pighin: pessoas devem buscar ser um bom terreno para a Palavra de Deus (Foto: Ivan Duarte / Arquivo O Liberal)

"Toda vez que a gente não se deixa conduzir pela Palavra de Deus é como ficar nas trevas, sem perspectivas de verdadeira vida." A colocação é do padre Claudio Pighin, diretor da Escola de Comunicação Papa Francisco, na Homilia deste final de semana, cujo teor é fundamentado na Parábola do Semeador (Mateus 13, 1-23). 

O padre Claudio Pighin destaca que o evangelista Mateus apresenta Jesus como o "nosso único mestre que reúne a sua comunidade e a educa com sua palavra". "E, para que a sua palavra pudesse alcançar todo o mundo, ele utilizou várias e interessantes estratégias comunicativas. Uma dessas foi a de ter subido em uma barca, ficando um pouquinho afastado da praia, para ensinar a multidão que estava de pé frente a ele. Dessa maneira, valia-se das águas como fonte de propagação do som. Assim, suas palavras alcançavam todo o mundo".

Desse modo, como ressalta o padre Claudio, Jesus anuncia e torna presente o Reino de Deus por meio da comparação do ato de semear. Na Palestina, pelo menos daquele tempo, primeiro se semeava e depois se arava. Portanto, a semente era espalhada em todo o terreno, incluindo partes que eram proveitosas e outras não, como ressalta o religioso.

"Assim sendo, dá para entender logo que uma boa parte da semente ia ser perdida. Porém, é verdade também que a semente que caiu em terra boa compensava aquela perdida. É assim o Reino de Deus. Ele está presente, não obstante os obstáculos que pode encontrar", observa o padre Claudio Pighin.

O religioso salienta que "Jesus nos mostra também que não compartilha a maneira de pensar espetacular e triunfal dos judeus", e ainda hoje muita gente quer que Deus derrube cada resistência. Porém, o Grande Mestre veio antecipadamente regar as sementes e a grande colheita. "Esta confiança na potência de Deus quer comunicá-la aos discípulos, alimentar as esperanças nos cristãos de cada tempo que, às vezes, podem se deixar tomar conta do desânimo perante os insucessos da missão e da vida cristã".

Sementes

Padre Claudio Pighin pontua que "todos são semeadores da Palavra, porém, não no mesmo grau, nem com as mesmas responsabilidades; mas todos temos a tarefa de levar a Palavra de Deus ao mundo". 

Sobre o terreno onde caíam as sementes, na Parábola do Semeador, o padre Claudio Pighin destaca que aquela semente que cai na beira do caminho é aquele que escuta a Palavra, mas se tornam impenetrável, porque a Palavra não consegue entrar na sua vida. Aquela semente que cai no terreno pedregoso é a pessoa superficial, isto é, com tanta facilidade se entusiasma, mas não persevera.

"A semente que cai no meio dos espinhos é aquele que perante as exigências severas da Palavra se deixa seduzir pelo poder e pelo dinheiro. Porém, tem semente que caiu em terra boa, é aquele que escuta a Palavra e a compreende, isto é, deixa que entre no coração e assim produz coisas boas", enfatiza.

Nesse sentido, é bom a pessoa se pergunta sobre a qual tipo de terreno pertence, buscar identificar até que ponto a Palavra de Deus incide na sua vida e se deixa questionar por Ela em todos os momentos do dia a dia. "Pela minha experiência de cristão, cheguei à conclusão de que 'toda vez que a gente não se deixa conduzir pela palavra de Deus é como ficar nas trevas, sem perspectivas de verdadeira vida', finaliza o padre Claudio Pighin.

 

 

 

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