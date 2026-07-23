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PROCISSÃO

Padroeiro dos motoristas e viajantes: São Cristóvão é homenageado neste sábado (25), em Belém

A programação litúrgica conta com a tradicional Procissão de São Cristóvão, Santa Missa e bênção

O Liberal

23 de julho de 2026 às 18:45

Procissão de São Cristóvão.

Procissão de São Cristóvão. ( Foto: Foto: Arquivo / Igor Mota / O Liberal )

Neste sábado (25), fiéis se reúnem durante a festa de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas e viajantes. A programação terá início às 17h30, na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, no bairro de Fátima, com Santa Missa, bênção e a tradicional Procissão de São Cristóvão. Após a celebração, serão abençoadas as Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) dos motoristas e os veículos participantes.

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A programação seguirá com a procissão motorizada pelas ruas de Belém, com encerramento na Igreja de Santo Agostinho, no bairro da Terra Firme. A celebração é uma oportunidade para motoristas e viajantes renovarem a fé e pedirem, por intercessão de São Cristóvão, proteção em seus deslocamentos e nas estradas, além de reforçar uma tradição religiosa que atravessa gerações na capital paraense.

Início da devoção em Belém

Em Belém, a devoção ao santo iniciou em 1913, com a chegada da imagem peregrina de Portugal. Os organizadores destacam que a imagem é utilizada nas procissões até os dias atuais. A celebração foi inicialmente organizada pela União dos Choferes do Pará e, posteriormente, assumida pelo Sindicato dos Rodoviários. Atualmente, a tradição é mantida pelo grupo Amigos de São Cristóvão, responsável pela continuidade das homenagens ao padroeiro dos motoristas e viajantes.

O nome Cristóvão significa "aquele que carrega Cristo". Segundo a tradição cristã, São Cristóvão era um homem de grande força física que se dedicava a auxiliar viajantes na travessia de um rio perigoso. Em uma dessas travessias, teria carregado nos ombros um menino que, posteriormente, revelou ser o próprio Cristo. A narrativa tornou-se um dos principais símbolos associados à devoção ao santo, reconhecido como padroeiro dos motoristas e viajantes e como referência de serviço e auxílio ao próximo.

Confira a programação

Evento: Festa e Procissão de São Cristóvão
Data: 25 de julho de 2026 (sábado)
Horário: 17h30
Local de início: Paróquia Nossa Senhora de Fátima (Rua Antônio Barreto, 2167)
Local de chegada: Comunidade Santo Agostinho (Vila Cabral, 13 - Terra Firme)

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