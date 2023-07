Padre Cláudio Pighin reflete sobre sacrifícios feitos para alcançar o misericordia de Jesus

O padre Cláudio Pighin, responsável por ministrar as missas na sede do Grupo Liberal, reflete sobre valores cristãos por meio das redes sociais do Grupo Liberal, em uma homilia publicada todos os finais de semana.

Neste sábado (20), Pighin abordou a parábola do tesouro escondido, que pode ser entendida a partir da ideia de que tudo o que é valioso tem um preço a ser pago. Na meditação semanal, ele fez reflexões mencionando o evangelho de Mateus 13, 44-52, dizendo que o Reino de Deus pode ser achado pelas próprias pessoas em meio a vida.

Assista ao vídeo:

Padre Pighin abre a leitura explicando que as parábolas servem como instrumentos pedagógicos para se conversar com Jesus. “A do Reino é uma de grande valor, que nos indica ir em busca das bênçãos do Senhor. Ela nos ensina a vender tudo para possuir, nos dar tanto trabalho, fadiga, porque o desejo de entrar [no reino] é o objetivo princial”, acrescentou.

Segundo o religioso, a igreja usa a parábola de jogar a “rede de pesca ao mar” para colher, sem descriminação, aqueles que ainda não foram fisgados pelo amor de Jesus. Mas respeita aqueles que decidem não atender ao chamado divino.

“Para amadurecer o processo de filhos e filhas, precisam se comprometer através do sério conhecimento, das Sagradas Escrituras, sem nos deixar tomar conta dos fáceis entusiasmos”, disse Pighin.

Por fim, o padre concluiu que o Reino de Deus está presente, mas escondido, esperando ser achado por cada pessoa. Pighin questionou os ouvintes sobre que “apostas” estão fazendo em suas vidas para encontrar a salvação.