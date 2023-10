Padre Cláudio Pighin celebra missa em O Liberal e diz que as pessoas devem adorar o “único Deus”

O padre Cláudio Pighin celebrou missa na sede do jornal O Liberal, na manhã deste domingo (29), e disse que as pessoas não se podem deixar levar pelos deuses que o mundo oferece. Ele também afirmou que as guerras são uma derrota para a humanidade, pois afastam as pessoas de Deus. “O tema da missa deste domingo é centralizado em reconhecer e adorar o único Deus e não se deixar induzir para os deuses que o mundo pode oferecer”, disse.

Ele afirmou que o diálogo de Jesus com os fariseus mostra que não é somente para reconhecer esse único Deus. “Deve-se amar Deus com toda a inteligência e com toda a alma”, disse. “Mas adorar esse único Deus é ligado a também amar o próximo como a ti mesmo. Então, o que significa? Reconhecer, fazer uma experiência de Deus, tem que passar pela vida cotidiana, no nosso dia a dia, através da nossa realidade”, completou.

Ainda segundo o padre Cláudio Pighin, “não podemos desligar Deus da nossa vida. Se realmente eu adoro o único Deus, e Ele é Deus e é amor, eu tenho que amar também os meus irmãos e as pessoas que estão ao meu lado. Não posso dizer que eu creio em Deus e depois maltrato as pessoas”.

O religioso também falou sobre os deuses que o mundo pode oferecer. “Os deuses do mundo são poder, riqueza, idolatria, pensar só para si, achar que as próprias estratégias são a solução de tudo”, contou. “Não se admite mais o outro, se se esquece do outro. Então, também as guerras que existem hoje são um testemunho verdadeiro de que nós não adoramos o Deus. Porque, se nós adorássemos o nosso único verdadeiro Deus, deveríamos também amar o próximo. E como é que achamos que matar é uma legítima ação? Não se pode. As lutas, as guerras são uma derrota para nós, que demonstram que nós estamos nos afastando de Deus, não estamos adorando o nosso único verdadeiro Deus”.