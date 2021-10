Pacientes pós-covid-19 têm acesso a atividades físicas na Uepa

Pessoas que tiveram a forma leve da covid-19 ou concluíram as sessões de atendimentos especializados ofertados pela Universidade do Estado do Pará (Uepa) iniciam nova etapa do Programa de Atenção Integral à Saúde de Pacientes Pós-Covid-19 da instituição: atividades físicas. Essa prática de exercícios integra o Projeto Qualidade de Vida.

Logo cedo pela manhã, no Bosque Rodrigues Alves, as atividades são realizadas. São 40 pacientes, divididos em duas turmas. Eles praticam exercícios às terças e quintas e às quartas e sextas-feiras.

A atividade física entra na vida dessas pessoas que foram infectadas pelo cooronavírus justamente para elevar a autoestima delas. O Projeto Qualidade de Vida também foca na redução do impacto da doença no dia a dia das pessoas, proporcionar atividades coletivas, diminuir a ansiedade e a depressão e ampliar a possibilidade de reabilitação.

Como explica Fábio Falcão, coordenador do Programa Pós-Covid da Uepa, a nova fase surgiu da necessidade em proporcionar melhora no estilo de vida aos pacientes que sofreram com a covid-19. “Aqueles pacientes que ainda apresentam algum tipo de sintoma ou sequela, seja de ordem física ou relacionada à saúde mental, irão participar dessa etapa que foca na busca por qualidade de vida após sofrerem com o vírus”, afirma.

Atividades físicas integram reabilitação de pessoas atingidas pela covid-19 (Fotos: Daniel Leite Jr. (Ascom Uepa)

Saúde

As atividades do Projeto Qualidade de Vida começaram em outubro com todo o gãs dos participantes. O instrutor de Educação Física, Diogo Augusto Soares, orienta os pacientes, abordando a contribuiçaõ dos exercícios físicos para uma vida saudável. “A atividade física auxilia os pacientes a buscarem um recondicionamento que proporcionará qualidade de vida, tanto no âmbito físico quanto mental”, frisa.

Para João Francisco Ferreira, paciente do projeto, as atividades e acompanhamento serão importantes na recuperação após a fisioterapia. “Ano passado, fiquei sabendo do programa Pós Covid-19 para pessoas que foram infectados com o vírus e estavam tendo dificuldade na reabilitação física. Me inscrevi, fui chamado e estou desde então há uns dois meses nesse processo de recuperar minha qualidade de vida, além do corpo e da mente que foram muito afetados no meio disso tudo”, pondera.

A Uepa repassa que para participar do programa Pós Covid-19 da Universidade é necessário fazer o cadastro via Whatsapp pelo número (91) 98118-2421. Após este primeiro contato e avaliação, o paciente será encaminhado para os diversos serviços que o Programa oferece.