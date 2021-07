Outeiro ganha nova empresa de ônibus para atender a população

Neste final de semana, Outeiro recebeu mais uma empresa para reforçar a frota de ônibus no distrito. A empresa Transcap passa a operar o itinerário Outeiro/Brasília - São Brás, com final de linha na pracinha da Brasília. A linha de ônibus é semi-expressa na avenida Augusto Montenegro, ou seja, as paradas ocorrerão em pontos pré-determinados e as viagens serão mais rápidas. Essa foi uma demanda de moradores da região.

O itinerário em São Brás também mudou. Agora, os ônibus seguirão pela avenida Governador José Malcher, Castelo Branco, Gentil Bittencourt, José Bonifácio e Almirante Barroso. A titular da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), Ana Valéria Borges, explica que a empresa Transcap iniciou a sua operação, no Outeiro, com uma frota de 10 veículos. Todos com elevadores.

"A prioridade dada pela prefeitura é de reduzir a assimetria no atendimento da rede de transporte, ampliando o acesso e ajustando a relação entre a oferta e demanda dos serviços de transporte público coletivo”, destacou a titular da Semob.

A superintendente Ana Valéria informou que foi feita solicitação à Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) para sinalização horizontal e vertical e abrigo de parada de ônibus na área da pracinha. O proprietário da Transcap, José Tavares, explicou que, conforme a demanda de usuários, no decorrer da operacionalização, poderá aumentar a frota em mais cinco ou 10 ônibus.

Durante a semana, a empresa transportará, em média, mais de 11 mil usuários. Aos finais de semana e feriados, quase 3 mil passageiros. Será uma oferta diária de 45 viagens de segunda a sábado e de 37 viagens aos domingos e feriados. A área, inclusive, poderá ser valorizada com o fomento da economia, pois, haverá grande movimentação de usuários e de operadores no local.