Órgãos municipais e estaduais estão unidos para o combate de abelhas

A partir desta segunda-feira (26), qualquer pessoa ou comunidade que identificar surto de abelhas ou colmeias pode entrar em contato com o Centro Integrado de Operações (Ciop), o qual vai fazer a triagem do problema e avaliar o tipo de urgência. A decisão foi tomada após reunião da Comissão da Defesa Civil de Belém (Comdec), que convocou órgãos estaduais para debater sobre o Projeto de Lei Municipal (PL), que estabelece um protocolo de segurança para a gestão de sinistros envolvendo enxames de abelhas na capital paraense.

A reunião tratou sobre o enxame de abelha que está tendo no município de Belém, o qual se trata de uma demanda urgente. Diante disso , foi criado um protocolo de emergência que vai ser publicado no máximo até semana que vem no Diário Oficial, mas as pessoas já podem acionar o Ciop em caso de identificação de casos .

Nesse protocolo de emergência serão incluídos alguns órgãos como SEMA, SEMOB, Corpo de Bombeiros, SESMA, Defesa Civil Estadual, dentre outras secretarias que vão trabalhar em conjunto. "Então esse conjunto participou de uma prévia da reunião, onde criamos um fluxo de como vai ser realizado esse trabalho. "Caso uma pessoa encontre um enxame de abelha numa área pública a gente pede que seja acionado o CIOP, que vai dar o aparato, se é emergência ou não", explica a assessora jurídica da Defesa Civil Municipal, Renata Franco.

Se for emergencial, será encaminhado para os órgãos competentes como o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e outros. E se não for emergencial, também será encaminhado para outro grupo de secretarias. Todo o fluxo do plano será repassado à imprensa, até a próxima semana, como forma de instruir a sociedade de como deve agir nesses casos.

A Defesa Civil vai ser o centro de recebimento das demandas em conjunto com o Ciop, o qual vai avaliar o que é emergencial. O órgão também vai agilizar o fluxo do que é de função das demais secretarias.

No último sábado (24, a dona de casa Marlene Santos viveu momentos de susto e medo após se deparar com uma invasão de abelhas no interior de sua residência, na passagem Santo Antônio, no bairro do Curió Utinga. Ela disse que o Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu contornar a situação, mas a moradora diz que a colmeia segue no terreno abandonado, diante disso, acredita que as abelhas vão retornar.

"Eu nunca tinha visto uma situação dessas, elas invadiram a minha casa, o chão era só abelha. Nós precisamos sair. Os bombeiros vieram e conseguiram contornar a situação, mas a colmeia segue no terreno, pois está cheia de mel, ou seja, elas vão retornar. Eu espero que o dono desse terreno tome providências", disse a moradora.