‘Operação Tapa-Buraco’: bairro da Cidade Velha recebe serviço de asfaltamento nesta segunda-feira

A travessa Joaquim Távora, bairro da Cidade Velha, em Belém, passará por obras de pavimentação nesta segunda-feira (17) com novo asfaltamento na via - visando a recuperação asfáltica. A ação é mais uma etapa da “Operação Tapa-Buraco”, realizada pela Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel).

O trecho, situado na entre a rua Siqueira Mendes e a avenida 16 de Novembro receberá o Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), um asfalto de alta resistência, ideal para vias urbanas de grande fluxo.

Operação

De acordo com a Sezel, somente no período de 10 a 14 de fevereiro, a “Operação Tapa-Buracos” já garantiu o asfaltamento de 23 quilômetros de vias em Belém, quase a distância do centro da cidade até o distrito de Icoaraci. Executada em vários pontos da capital, a ação atua de maneira emergencial e já usou mais de 1.500 toneladas de asfalto no trabalho.