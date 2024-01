Operação 'Limpezão Emergencial' combate descarte irregular de lixo em Belém

A operação “Limpezão Emergencial", da Prefeitura de Belém, iniciou nesta sexta-feira (5). O intuito do trabalho é a execução de serviços de limpeza na cidade, com focos nos pontos críticos de descarte irregular de lixo. A ação seguirá até que seja finalizado o processo de concorrência do novo sistema de coleta e tratamento de lixo de Belém, que já se encontra em andamento, como informa a gestão municipal.

O trabalho, que é coordenado pela Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), vem para minimizar os efeitos ocasionados pela crise na coleta de resíduos na capital. Todos os distritos de Belém serão contemplados com um efetivo de 1.403 agentes de limpeza, 11 pás escavadeiras, 12 retroescavadeiras, 121 caçambas e 21 roçadeiras.

A secretária da Sesan, Ivanise Gasparim, disse à redação integrada de O Liberal que, atualmente, há mais de 100 pontos críticos de descarte irregular de resíduos sólidos em Belém. Segundo ela, a operação vai durar um mês, até que seja finalizada a concorrência do novo sistema de coleta de resíduos sólidos na capital.

“Quando chegamos (à gestão), tinham mais de 200 pontos críticos. Eliminamos parte dele e agora voltou uma parte. Nós estamos de novo agora atacando, porque temos condições para enfrentar esse problema. É basicamente descarte de entulho. Quando tem um entulho, as pessoas jogam o lixo domiciliar em cima do entulho, então aquilo vai se acumulando e é isso que está acontecendo hoje. Por isso que nós vamos fazer essa ação emergencial, que não é só agora esses dias, vai durar um mês até chegar a nova concorrência (do novo sistema de coleta de resíduos sólidos no município)”, contou.