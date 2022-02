Operação Carnaval: Guarda Municipal de Belém inicia ações nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (25), a Guarda Municipal de Belém inicia a Operação Carnaval 2022. A ação irá garantir que o Decreto Estadual e Municipal n° 2.044, que estabelece medidas de proibição de realização de desfile de escolas de samba, festas e blocos em vias públicas, sejam respeitados. A ação, que atuará até o dia 3 de março, contará com reforços de 396 guardas, 24 motocicletas e oito viaturas.

“Fizemos um planejamento baseado nas ações de segurança, para garantir a tranquilidade dos frequentadores, moradores e turistas, que buscam as localidades com balneários. Além disso,vamos garantir o cumprimento das normas de combate à pandemia", explicou o inspetor-geral da GMB, Joel Monteiro.

A operação irá atuar em ações de segurança preventiva e ostensiva, operações de saturação integradas com outros órgãos da segurança pública e fiscalização dos protocolos sanitários. Para isso, terá integração dos grupamentos de Ações Táticas (GAT), Ações Táticas Com Cães (Atac), Ronda Ostensiva Municipal (Romu), Ronda da Capital (Rondac) e o Operacional.

"Os eventos de rua, como blocos e escolas de samba, estão suspensos na capital e nos distritos, e nós estaremos monitorando, integrado com outros órgãos da segurança pública, coibindo esse tipo de ação. As festas privadas estão autorizadas, desde que respeitem os protocolos sanitários, como o comprovante do esquema vacinal, estas, também serão monitoradas por ações integradas”, informou Joel Monteiro.

Fiscalização na capital e nos distritos

A fiscalização irá ocorrer em Belém e nos distritos de Mosqueiro, Icoaraci e Outeiro, onde as guarnições farão rondas, por meio de viaturas, e a pé nas diversas ruas, praias, praças e espaços públicos dessas localidades.

Belém - O serviço ordinário nos postos de serviços e rondas continuarão em toda a cidade. No final de semana, os logradouros públicos recebem reforço de rondas nos horários de maior movimento.

Mosqueiro - Além do reforço somado aos agentes do serviço ordinário da Inspetoria do distrito, os ônibus de videomonitoramento da instituição estarão funcionando 24 horas, em parceria com o Centro Integrado de Comando (Ciop).

Outeiro - O distrito receberá 56 agentes e dois cães, do grupamento de Ações Táticas Com Cães.

Icoaraci - O reforço será de 21 agentes do operacional fazendo a segurança e fiscalização no Trapiche de travessia na orla, em horário de grande fluxo.

Fiscalização e penalidades

As equipes, de forma integrada, estarão realizando fiscalização diária do decreto n° 2.044, com o intuito de verificar se os estabelecimentos estão cumprindo as medidas protocolares, como a exigência do passaporte vacinal completo.

Os locais que estiverem descumprindo qualquer determinação em vigor podem ser advertidos ou sofrer multas, de maneira progressiva. A multa diária, de até RS 50 mil para pessoas jurídicas, a ser duplicada a cada reincidência, e RS 150,00 para pessoas físicas, a ser duplicada a cada reincidência, além de embargo/ou interdição do estabelecimento.

Onde denunciar

A população conta com o número 153 disponível e gratuito para acionar os agentes da GMB para qualquer notificação do descumprimento do Decreto.

(Bruna Ribeiro, estagiária, sob supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)