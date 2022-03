Ônibus: rodoviários temem demissão em massa no setor

“Sabe o que pode acontecer? A maioria das empresas vai fechar, e vai ter desemprego em massa de trabalhadores”. A colocação foi feita nesta segunda-feira (14) pelo vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Belém, Ewerton Paixão. O pronunciamento ocorre depois de o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel) anunciar a dificuldade por que passam as corporações para se manter em funcionamento.

Ewerton destacou que os rodoviários “sentem na pele a crise no setor, porque observamos empresas com dificuldades para pagar salário, tíquete-alimentação e férias, por exemplo”. Ele destaca nessa situação a Monte Cristo, a Transcap (linha Belém-Mosqueiro) e que está falindo, segundo o rodoviário. Outras empresas em dificuldade são a São Luiz e a Canadá. Empresas de grande porte como a Nova Marambaia e a Guamá Guajará estão parcelando o pagamento do tíquete-alimentação. “O trabalhador sente os reflexos do colapso no transporte público. Em outros municípios e estados, a Prefeitura dá um subsídio para o transporte público, o que não se tem em Belém”, destaca Ewerton Paixão.

Na pandemia, ocorreu a redução de ônibus em Belém, como pontua o sindicalista rodoviário. Ele observa uma diminuição de 30% na frota. Ewerton disse que em 2019 havia cerca de 8 mil rodoviários atuando no setor e agora esse número caiu para aproximadamente 5 mil motoristas e cobradores. “No Conjunto Maguari, na avenida Augusto Montenegro, quase não tem mais ônibus”, ressalta.

Setransbel

Como repassa o Setransbel, “o aumento de quase 25% no diesel, insumo essencial a operação do sistema, inviabilizou a continuidade da prestação do serviço de transporte coletivo”. As empresas argumentamq que a redução de passageiros pagantes transportados e os sucessivos aumentos de todos os custos da operação, aliados ao congelamento da tarifa quase três anos, estão inviabilizando a continuidade por fulminar o equilíbrio financeiro das operadoras.

Outro ponto ressaltado pelos empresários é que a tarifa é a única fonte de custeio do serviço, não há subsídio para pagar as gratuidades previstas em lei, que em 2021 chegaram a média de 30% dos passageiros transportados. O Setransbel pede apoio ao Poder Público para “não descontinuar o atendimento à população, ou seja, “que sejam adotadas medidas imediatas a fim de evitar o colapso do sistema e o consequente prejuízo à população”.

Semob

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informa, nesta segunda-feira (14) que o município conta com uma frota operacional de 1.088 veículos, distribuídos entre 113 linhas e 12 empresas. “A Semob comunica que não recebeu, durante esta gestão, nenhum pedido oficial de encerramento de linha ou qualquer outro tipo de serviço de transporte coletivo por passageiros”, acrescenta.

A Prefeitura de Belém informa que acompanha o agravamento nacional e local da situação do transporte público coletivo, “ocasionado pela pandemia da covid-19 e pelos constantes aumentos do combustível, especialmente com a escalada de aumentos determinada pelo governo federal, na última semana.

A Semob busca soluções, mas entende que medidas necessárias envolvem esforço conjunto de todas as esferas de governo. “Como exemplo, a recente aprovação pelo Senado Federal, a partir de demanda apresentada pela Frente Nacional de Prefeitos, do Projeto de Lei 4.392/2021, que constitui um fundo de R$ 5 bilhões, para subsidiar gratuidades no transporte coletivo em nível nacional. Este PL encontra-se pendente de votação na Câmara dos Deputados, em Brasília (DF)”, pontua a gestão municipal.

A Semob está ultimando a análise técnica dos estudos tarifários apresentados pelo Setransbel.