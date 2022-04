Onde trair em Belém? Conheça os lugares mais famosos da cidade para esse fim

Você sabia que Belém já foi considerada a campeã do adultério? É o que concluiu um levantamento feito pela Ashley Madison, uma rede social especializada em encontros extraconjugais em 2019. Apesar da população considerar a capital paraense “um ovo”, por ser pequena perto de outras cidades brasileiras, tem muito belenense que ajudou a contribuir para o ranking dos “puladores de cerca”.

No Dia da Mentira, comemorado nesta sexta-feira (1º), o portal O Liberal.com buscou entender onde e como são feitas essas traições. Os “réus confessos” do pecado de amar (até demais o próximo) afirmam, em entrevista ao jornal, que é possível, sim, trair em Belém. Inclusive, dão dicas de como realizar essa “pulada de cerca” sem ser descoberto pelo parceiro.

“Quem quer trair qualquer lugar serve, motel, hotel, bares e restaurantes longe do endereço da atual, carro com película", diz, uma fonte que não quis ser identificada. Saiba quais são os lugares mais famosos que os paraenses escolherem para trair:

Cine Líbero Luxardo

Que tal namorar às escondidas em uma sala de cinema climatizada e com poltronas confortáveis? É o que oferece o Cine Líbero Luxardo, além da total privacidade para um encontro à dois, o local é frequentado por poucas pessoas durante a semana, principalmente porque, o espaço da sala é pequeno, cabendo apenas 88 pessoas por sessão e não passar filmes que estão no circuito comercial.

Endereço: Av. Gentil Bittencourt, 650, bairro de Nazaré, em Belém.

Cine Ópera

O Cine Ópera se tornou desde 1961 um cinema pornô assim como tantos outros espalhados pelo país. Por causa da “fama”, o local se tornou mal visto e um tanto marginalizado. Apesar do Ópera ser considerado um patrimônio municipal, mesmo sem ser tombado, ele se tornou um “point” para amantes que desejam se encontrar sem ser pegos no flagra.

Endereço: Av. Nossa Senhora de Nazaré, 1167, no bairro de Nazaré, em Belém.

Mangal das Garças

Localizado às margens do rio Guamá, o Mangal é um parque ecológico localizado no centro de Belém, e pouco frequentado durante a semana. Desta forma, tornou-se um local, parafraseando a Dona Onete, em que “a garça namoradeira” pode, quem sabe, encontrar o seu “malandro urubu” sem ser perturbada com a agitação da cidade.

Endereço: R. Carneiro da Rocha, no bairro da Cidade Velha, em Belém.

Museu Paraense Emílio Goeldi

Em uma área aberta e verde, o parque zoobotânico Museu Emílio Goeldi se tornou destino para os amantes que não querem, de forma alguma, levantar suspeitas. Isso porque, o local pode ser considerado uma das últimas opções para trair já que é um ambiente frequentado mais por famílias que vão com as suas crianças ou pessoas que gostam de caminhar.

Endereço: Av. Gov Magalhães Barata, 376, bairro de São Brás, em Belém.

Espaço São José Liberto

Popularmente conhecido como “Polo Joalheiro”, o Espaço São José de Liberto é um ambiente discreto e pouquíssimo frequentado durante a semana. Além de ser um espaço amplo, favorecendo encontros “escondidos”. Embora seja um local considerado "improvável" para traição, o espaço cultural se tornou uma opção dos amantes.

Bosque Rodrigues Alves

O Bosque Rodrigues Alves é um espaço de preservação ambiental, mas já foi palco de algumas traições de casais paraenses. Isso porque, o bosque é muito amplo e também, como dito anteriormente, pouco frequentando durante a semana, principalmente na hora do almoço. Então, tornou-se uma opção de “dar aquela fugida” sem ser descoberto.

Endereço: Av. Alm. Barroso, 2305, bairro do Marco, em Belém.

Praias e/ou igarapés

As praias e os igarapés conhecidos e, outros nem tanto, pelos paraenses, também se tornaram uma opção para os casais de amantes que não querem ser vistos. Os encontros são marcados em dias da semana, na maioria das vezes, no horário do almoço. Confira a lista:

Orla da Praia do Ariramba, na Ilha do Mosqueiro, em Belém;

Praia Funda, na Ilha de Cotijuba, no Pará;

Praia do Amor, na Ilha de Cotijuba, no Pará.

Motéis

Os móteis são popularmente conhecidos por ser o “point” dos amantes, principalmente na famosa “hora do almoço”. Confortáveis e de total discrição, não há perigo de deixar ninguém ser pego no flagra. Veja os que já fizeram história:

Pousada Mimus

Endereço: Passagem Quarubas, 263, no bairro da Pedreira, em Belém.

Motel Mirage

Endereço: R. Prof. Nelson Ribeiro, 161, no bairro do Telégrafo, em Belém.

Pousada Olimpo

Endereço: Rod. Mário Covas, 200, no bairro do Coqueiro, em Belém.

Motel Sagitário

Endereço: Rod. Mário Covas, 1226, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua.

Locomotiva

Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral, 4765, no bairro da Sacramenta, em Belém.

Bares e restaurantes

Os bares mais luxuosos e discretos, que oferecem total privacidade aos casais de amantes, com iluminação baixa, dificultando reconhecer os rostos a certa distância, também entram na lista, sendo palco de traições.

*Atenção: vale ressaltar, que os locais citados na lista não são específicos somente para traições. Foram relacionados por possuírem histórias inusitadas envolvendo o assunto.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)