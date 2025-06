Ocupação irregular das calçadas afeta mobilidade e traz riscos aos pedestres em Belém

A ocupação irregular de calçadas em Belém é um problema persistente que afeta a mobilidade e a segurança dos pedestres. Esse transtorno também envolve a presença de vendedores ambulantes, também chamados de permissionários, que atuam de forma irregular. Para isso, a prefeitura lançou o projeto “Belém em Ordem”, que prevê uma série de medidas para garantir o cumprimento do Código de Posturas do Município e reforçar a ordem pública. A ação envolve as secretarias de Segurança e Mobilidade Urbana (Segbel), Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel) e de Desenvolvimento Econômico (Sedcon).

O titular da Sedcon, André Cunha, disse que atualmente a capital conta com 10.862 permissionários. Segundo ele, no início da gestão foi identificado que 98% desses trabalhadores estavam em situação irregular, mas que o número já caiu para 76%. A meta é de que esse índice chegue a 50% até o fim deste ano e próximo de 0% até o final de 2026.

Para entender melhor o Código de Postura, que pode ser encontrado no site da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Seinfra), Cunha explicou que a norma consiste no ordenamento da cidade. “O objetivo é de manter o regramento e a não utilização das vias públicas e calçadas de forma irregular. Infelizmente, vemos construções irregulares de entes privados que ferem o Código de Postura, como por exemplo: uma escada no meio da calçada ou uma alvenaria em uma praça pública, sem a permissão legal, que pode ser feita com interesse particular ou comercial”, esclareceu.

“Nossa principal missão institucional é cuidar das vias públicas, praças, feiras, portos e espaços públicos onde o permissionário trabalha. Para atuar nesses locais, é necessária uma autorização, que é concedida pela Sedcon. Apesar de muitos trabalhadores respeitarem a autorização do local onde devem atuar, existem exceções que costumam ir para outro local, diferente daquele que estava permitido, e trabalham irregularmente”, acrescentou ele sobre o trabalho da Secretaria.

Para os trabalhadores de feiras e mercado se regularizarem, é necessário ir até a sede da Sedcon, que fica na avenida Doutor Freitas, entre Duque de Caxias e Romulo Maiorana, de segunda a sexta-feira, apresentar os seguintes documentos: RG e CPF (original e cópia), foto 3x4, comprovante de residência (original e cópia) e taxa de expediente. Caso o permissionário vá operar com comida, precisa apresentar a carteira de manipulação de alimento, que é obtida junto à Secretaria Municipal de Saúde (Sesma). O cadastro possui validade de exercício corrente, ou seja, apenas para aquele ano em que o procedimento foi feito.

Por meio do Departamento de Comércio e Publicidade em Vias Públicas (DCPV), a Sedcon atua em ações rotineiras de ordenamento dos vendedores ambulantes nas praças e vias públicas de Belém.

Além do trabalho de ordenamento dos ambulantes, o que proporciona a desobstrução das calçadas, o DCPV cadastra, regulariza, e fiscaliza a atividade dos vendedores informais, de modo geral, nas praças e vias públicas de Belém.

Segundo a Sedcon, o ordenamento é realizado por uma média de oito fiscais da Sedcon, a cada ação. A cada semana, acontecem de 3 a 4 ações de ordenamento, cadastramento, regularização e fiscalização dos comerciantes. Os bairros nos quais o trabalho é mais frequente são: Centro Comercial, Marambaia, Maracangalha, Sacramenta, Nazaré, Campina, e Jurunas.

“Nossas fiscalizações ocorrem em diferentes pontos de Belém. Na quinta (12/6), pela manhã, estivemos no Porto do Açaí e à noite Parárraia. Precisamos regular todos os trabalhadores para podermos cobrar regularidade”, informou André.

Centro de Belém

Placas, carrinhos de lanche, barracas de roupas, manequins, carros e muitas outras coisas podem ser encontradas podem ser encontradas nas calçadas de Belém atrapalhando ou até impedindo a caminhada de pedestres. O problema da capital paraense persiste principalmente nos bairros do centro comercial de Belém em vias como a travessa Padre Eutíquio, travessa Campos Sales, a rua Senador Manoel Barata e rua João Alfredo.

Na travessa Padre Eutíquio com a rua Senador Manoel Barata um canteiro de obras em frente a uma loja obriga pedestres a andarem no meio da rua, correndo o risco de serem atropelados.

Segundo Ângela Andrade, de 63 anos, moradora da travessa Campos Sales, a situação é cotidiana em vários pontos do comércio de Belém. “Às vezes, temos que pegar a pista onde está passando os carros para se livrar dos camelôs, que estão nas calçadas. Não tem condições de andar pelas calçadas. Temos que andar pelas ruas e esperar até o carro passar para poder caminhar, porque está difícil”, reclama.

Com relação ao centro comercial, o secretário de Desenvolvimento Econômico de Belém destacou que existem 1.445 ambulantes na área, sendo que 1.157 estão devidamente cadastrados e 288 se encontram irregulares. “Fizemos esse levantamento em cada uma das ruas que compõem o centro comercial da capital. Temos uma equipe contínua de organização e recadastramento”, ressaltou.