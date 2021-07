O Liberal amplia cobertura de esportes e cultura com nova edição aos sábados 

A edição deste sábado (3) inaugura no jornal impresso O Liberal uma nova maneira de acompanhar as matérias de final de semana. A edição de sábado mantém o noticiário factual de Cidades, Política e Economia, como é tradicional do jornal, mas haverá um ganho no conteúdo de Esportes e Cultura, que será ampliado e virá em formato de revista, do tipo tablóide, com 40 páginas, com textos leves e páginas fáceis de manusear. Uma inovação para o leitor, a cena esportiva e a classe artística no Pará.

Na prática, os conteúdos de Esportes e Cultura ganham uma edição especial sempre aos sábados, com 20 páginas com noticiário esportivo e mais 20, para a cena cultural paraense, nacional e internacional.

Diretor de Conteúdo do Grupo Liberal, o jornalista Daniel Nardin reitera que as mudanças nasceram do atual diálogo constante com os assinantes, os leitores diários do impresso e com os chamados baderneiros, os tradicionais vendedores do jornal nas ruas, num movimento típico de um jornal que investe e se aperfeiçoa ao longo dos seus 75 anos de história.

Redação Integrada de O Liberal (Tarso Sarraf / O Liberal)

"Informar bem o leitor é o nosso foco maior e isso com profundidade, agilidade e uma linguagem multimídia, pois boa parte das matérias vêm com um Código QR (código de barras) onde o leitor pode conhecer mais sobre o assunto por vídeos, podcast, linkando cada vez mais o impresso com conteúdos diversos, em multiplataformas, com conteúdo feito pela redação cada vez mais integrada", pontua o jornalista.

Mais Cultura

A revista de Cultura vem recheada de belas imagens em destaque e trará também conteúdos completos com a programação de cinema e televisão, e as novidades das plataformas streamings. Tudo para garantir maior espaço para os artistas locais de diversas vertentes. Os textos serão no estilo 'soft news', em outras palavras, textos mais leves e de fácil leitura.

"A revista de Cultura está linda, a gente vai apresentar os lançamentos de literatura, mas também da Manu Batidão e da Zara. Nossa edição deste sábado vem com muitas novidades, novos conteúdos como, por exemplo, Moda & Beleza, com a Marcela Bitar; Decoração & Arquitetura, com o Alan Feio. Vamos ter matérias sobre feiras de gastronomia, espetáculos de teatro, estamos retomando a coluna 'Égua do Babado' com fofocas nacionais e regionais", adianta a jornalista Clara Costa, animadíssima com o novo projeto.

Se não bastasse o caleidoscópio cultural já citado, o novo produto cultural do jornal O Liberal trará também noticiários gospel, dicas de alimentação saudável, de bem-estar, e uma página especial para as crianças.

Do futebol ao beach tennis

Do universo cultural para o esportivo, as mudanças igualmente vão dar maior visibilidade para o mundo próprio e profissional dos Esportes, sobre os atletas que estão no topo, mas também com reportagens inéditas sobre quem curte e pratica atividades esportivas, mas também aficionados atletas amadores, começando pela tradicional paixão nacional: o futebol.

Editor de Esportes do jornal impresso O Liberal, Nilson Cortinhas explica que a nova cobertura esportiva também valorizará ainda mais, claro, os atletas profissionais e as atividades que crescem em paixões pelas pessoas comuns, como se vê bastante em Belém, com as corridas de rua, canoagem, beach tennis (modalidade que mistura vôlei de praia, tênis e badminton), entre outros esportes amadores.

"A gente está chamando a nossa edição de Super Sábado, a ideia então é ampliar qualitativamente e quantitativamente a nossa cobertura esportiva. Vamos esmiuçar os campeonatos de futebol, a Copa da América, as séries A, B, C e a D. Vamos trazer as tabelas completas dos campeonatos. O torcedor quer saber os próximos jogos do time dele, a pontuação. O nosso projeto são 20 páginas audaciosas, estamos saindo de um formato de quatro páginas no sábado para 20, mas não é só ganhar espaço, é ampliar a cobertura com informações interessantes e surpreendentes", afirmou o jornalista Nilson Cortinhas.

Cortinhas também se empolgou ao descrever o novo trabalho, tanto que deu um spoiler. "A gente vai trazer uma reportagem com o Paulo Bonamigo, ex-treinador do Remo que passou 10 meses à frente da equipe, e agora saiu. Ele simplesmente foi quem ficou mais tempo no clube nos últimos sete anos. A matéria aborda isso e muito mais", frisou o jornalista esportivo.

"Com isso a gente tem um sábado mais forte no impresso, com a clareza que somos multiplataformas. Estamos crescendo na área digital, temos um noticiário em rádios, temos também a nossa presença nas redes sociais e consolidando ainda mais o impresso que se mantém vivo com um público forte, e o que estamos fazendo é estar, ainda, mais conectado com quem consome o impresso, com o público que lê, que compra o jornal", destacou o diretor de Conteúdo, Daniel Nardin.