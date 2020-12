MPPA cobra R$ 25 milhões da Prefeitura de Belém por descumprimento de TAC

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) foi à Justiça do Estado para cobrar que a Prefeitura de Belém cumpra o termo de ajustamento de conduta (TAC) dos resíduos sólidos. Assinado em 2013, o instrumento dava 29 obrigações ao Município para melhor lidar com a política de coleta e destinação do lixo da cidade. Só foram cumpridas oito delas integralmente desde então, sendo que 10 foram cumpridas parcialmente e mais 11 sem nenhuma solução. Por conta disso, a multa que está sendo cobrada, na mesma ação, chega a R$ 25.877.725,00.

A Ação de Execução de Título Extrajudicial é contra o Município de Belém e o prefeito Zenaldo Coutinho. Foi protocolada na sexta (18), pelo 3º promotor de Justiça de Meio Ambiente, Patrimônio Cultural, Habitação e Urbanismo de Belém, Raimundo de Jesus Coelho de Moraes. No texto da ação, ele ressalta que o MPPA tentou várias vezes evitar que a situação chegasse à cobrança da multa.

“Em diversas oportunidades, o Ministério Público buscou ser interlocutor das questões apresentadas como foco do termo, intermediando as relações com as cooperativas de catadores de materiais recicláveis; buscando apoiar os municípios no andamento dessas políticas públicas. Todavia, percebe-se inércia, incapacidade técnica e talvez ausência de vontade para execução das mais basilares medidas, mesmo o simples controle administrativo”, ressalta Raimundo Moraes, na ação.

O TAC remonta à época em que se constatou a poluição das águas da bacia do rio Aurá, entre os municípios de Belém e Ananindeua. Houve vazamento de chorume do antigo lixão do Aurá, já encerrado. Em 2013, o TAC foi assinado junto com as prefeituras de Ananindeua e Marituba, que também usavam o Aurá para depósito de lixo. O encerramento ocorreu, definitivamente, em junho de 2015. Os municípios passaram a usar o aterro sanitário da Guamá Tratamento de Resíduos, em Marituba.

Belém, Ananindeua e Marituba deveriam gerir, de forma integrada, resíduos sólidos gerados. O TAC prevê a criação e operacionalização da Política Intermunicipal ou Regional de Resíduos Sólidos; coleta seletiva e inserção dos catadores; recuperação da área do Aurá; apoio ao monitoramento da bacia hidrográfica do rio Aurá; além de outras responsabilidades mais específicas.

Todos os responsáveis, informa o MPPA por nota, "...foram notificados para o cumprimento do termo, por vários meios, inclusive audiências extrajudiciais realizadas, indicando cumprimento parcial do acordo firmado, mas restando obrigações inteiras sem cumprimento nenhum, não restando alternativa senão o cumprimento através de execução forçada, dado o lapso temporal transcorrido e as necessidades que se tornam agudas".

A inclusão de catadores na política de gestão do lixo do Aurá na fase de encerramento era uma das obrigações da prefeitura de Belém (Igor Mota / Arquivo O Liberal)

Prefeitura diz que ainda não foi notificada e cita Governo do Pará

Em nota, a Prefeitura de Belém informou que "...ainda não recebeu a citação da ação na qual o Ministério Público pleiteia o cumprimento das obrigações que foram assumidas em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). A Prefeitura esclarece ainda que a própria validade do acordo e a impossibilidade de que sejam exigidas as obrigações firmadas estão sendo debatidas no processo de nº 0861229-67.2019.8.14.0301, em trâmite pela 5ª Vara da Fazenda Pública".

"A PMB salienta que o referido acordo foi afetado pelo que foi firmado entre os municípios da região metropolitana e o Ministério Público junto ao Tribunal de Justiça. Isto porque no processo de n º 0804262-32.2019.8.14.0000 ajustou-se a criação de uma Comissão Intersetorial, responsável pela aprovação de um novo modelo de tratamento de resíduos na região metropolitana, o que inclui a recuperação de áreas degradadas, um dos objetivos principais do referido TAC" diz a nota.

Ainda na nota, a prefeitura diz que "O próprio Ministério Público, em reunião da Comissão Intersetorial, admitiu os efeitos que o novo acordo produziu sobre o anterior e se comprometeu a levar a questão para a deliberação do Tribunal nos referidos autos. Aliás, o acordo judicial que foi feito tanto interferiu no TAC que permitiu a utilização de uma parte do Aurá, como célula emergencial, dispondo de forma contrária ao TAC então existente".

"Além disso, por força do Estatuto da Metrópole, verificou-se que o TAC perdeu, completamente, a possibilidade de produzir seus efeitos, já que o Estado do Pará não fez parte do acordo, mas é ele o responsável pela elaboração de um plano regional que abranja todos os Municípios da região metropolitana, obrigação que, contudo, o ente estadual não executou, até o presente momento, e que impede uma solução regional ao problema", segue a nota da Prefeitura.

"O Ministério Público já admitiu, anteriormente, que muitas das obrigações contidas no TAC foram cumpridas pelo Município de Belém, o que demonstra os esforços que vêm sendo feitos para que haja uma resolução a longo prazo do tratamento dos resíduos nesta capital", conclui a nota.

O Governo do Estado foi procurado para comentar o assunto, já que foi citado pela Prefeitura de Belém.