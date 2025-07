Movimento intenso na BR-316 marca terceiro final de semana de julho

A manhã deste sábado (19) começou com trânsito intenso na Rodovia BR-316, no sentido saída de Belém. Este é o terceiro final de semana do mês de julho, período em que muitas famílias aproveitam para viajar em busca de lazer durante o verão amazônico.

Desde as primeiras horas do dia, motoristas enfrentam pontos de congestionamento ao longo da via. Apesar do movimento, o trânsito flui normalmente, de acordo com o Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran).

O fluxo intenso de veículos é motivado pelo grande número de pessoas que deixam a capital para "fugir" do calor e se refrescar nas praias e balneários do interior do estado, em especial nas regiões de Salinópolis, Mosqueiro e outras localidades turísticas.