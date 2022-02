Motorista bate em mureta do Entroncamento e frente do carro fica destruída em Belém; fotos

Um carro ficou com a frente destruída ao bater na mureta do Entroncamento, no bairro do Castanheira, em Belém, no final da noite desta quarta-feira (23). Segundo o CIOP (Centro Integrado de Operações), havia apenas o motorista no veículo. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Viaturas da Polícia Militar e também uma do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas ao local para atender à ocorrência.