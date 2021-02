Mosqueiro aproveita pouco movimento para realizar operação de limpeza

A Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) e Agência Distrital de Mosqueiro aproveitaram o pouco movimento por conta do cancelamento do carnaval na ilha e iniciaram uma operação de limpeza das ruas e avenidas do distrito.

Os trabalhos começaram pelas regiões das praias do Ariramba, Murubira, Porto Arthur, Chapéu Virado e Farol, que concentram a maior quantidade de barracas, restaurantes e locais de fluxo turístico.

A operação contou levou cem trabalhadores, pá mecânica, caçambas e um caminhão hidrojato para desobstrução de bueiros e galerias. Segundo a Prefeitura de Belém, quando o período chuvoso acabar, Mosqueiro vai passar por uma operação tapa-buracos, com 32 toneladas de asfalto para cobertura das vias entre Carananduba e a Vila.

De acordo com o diretor de departamento de resíduos sólidos da Sesan, Pedro Piqueira, a operação em Mosqueiro faz parte do cronograma de ações de limpeza emergencial de Belém e regiões administrativas com coleta de entulhos, serviços de capinação, roçagem e desobstrução de bueiros e galerias para eliminar os pontos de alagamentos.

A Prefeitura liberou, ainda, uma verba contingencial para a contratação temporária de cem novos garis para Mosqueiro. O grupo, formado exclusivamente por moradores de Mosqueiro, vai trabalhar durante seis dias. Após, a fase da limpeza, a Agência Distrital irá lançar um projeto de educação ambiental.