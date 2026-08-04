Moradores protestam contra obras do Canal do Tucunduba e bloqueiam via com pneus, em Belém

Moradores das proximidades do Canal do Tucunduba realizaram, na manhã desta terça-feira (4), um protesto na avenida Cipriano Santos, no cruzamento com a passagem Nina Ribeiro, em Belém. A manifestação teve como objetivo cobrar providências em relação às obras do canal, que, segundo a comunidade, estariam causando diversos transtornos à população.

De acordo com os manifestantes, um dos principais problemas enfrentados é o transbordamento do canal durante os períodos de chuva. Eles afirmam que a água invade as residências, provocando alagamentos e prejuízos para as famílias que vivem na região.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram que os moradores incendiaram pneus, pedaços de madeira e outros materiais para bloquear a via e chamar a atenção das autoridades para as reivindicações.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram que os moradores incendiaram pneus, pedaços de madeira e outros materiais para bloquear a via e chamar a atenção das autoridades para as reivindicações.

A reportagem do Grupo Liberal apurou que, por volta das 9h15 desta terça-feira, equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar foram acionadas para atender à ocorrência. Segundo as informações obtidas, a situação já havia sido controlada.

Nas redes sociais, o protesto também gerou repercussão entre motoristas e demais usuários da via. Alguns internautas criticaram a interdição da avenida, alegando que a manifestação prejudicou o trânsito e afetou o direito de ir e vir da população.

Prefeitura de Belém

Em nota, a Prefeitura de Belém informou que as obras de macrodrenagem do Canal do Tucunduba são de responsabilidade do Governo do Estado do Pará, por meio dos órgãos competentes responsáveis pela execução e fiscalização da intervenção.

“Dessa forma, os questionamentos referentes ao andamento da obra, cronograma de execução, medidas adotadas para minimizar os impactos à população e previsão de conclusão devem ser direcionados ao Governo do Estado, responsável pela condução do projeto”, detalhou.

Estado

Em nota divulgada no dia 27 de julho, diante da repercussão do Canal do Tucunduba sendo usado com local para banho pelos moradores da área, a Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) informou que a obra do Canal do Tucunduba não foi paralisada. Também afirmou que serviços de urbanização e qualificação estão em andamento com a limpeza de terreno, troca de solo, dragagem de canal, aterramento e terraplenagem.

"Até o final do ano, a área também receberá cravação de estacas, execução de redes de água e esgoto, além do início da construção dos blocos habitacionais. A Seop reforça que a obra tem previsão de entrega em dezembro de 2027. O Plano de arborização da área está sendo elaborado em conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente de Belém”,, informou a Seop naquela ocasião.

Sobre o protesto, em nota divulgada nesta terça-feira (4), a Seop informou que já notificou o consórcio responsável para que providências necessárias sejam tomadas na segunda etapa dos serviços do Canal Nina Ribeiro. “A Seop enfatiza que cabe ao poder municipal a manutenção das redes de drenagem dos canais para que não ocorra a obstrução por entulhos e resíduos domésticos”, detalhou.