Moradores fazem 'abraço solidário' para preservação de área verde no Conjunto Satélite, em Belém

Mais de 100 moradores do Conjunto Satélite, trecho localizado em Belém, se reuniram na manhã desta segunda-feira (28/10) para o “Abraço Solidário” em prol da preservação de uma área verde na travessa SN-4, no bairro do Coqueiro. A ação, organizada pelo movimento ‘SOS Satélite’, contou com um ‘Buzinaço’, ações de pintura, plantio de árvores e limpeza do terreno defendido pelos moradores.

A ação iniciou por volta de 8h da manhã, ao lado da área de floresta onde os moradores querem que seja construído um parque ambiental. A ideia é que as pessoas da área tenham uma opção de lazer que seja ecológica, preserve as árvores e mantenha o espaço limpo e bem cuidado. Segundo Lázaro Araújo, membro do movimento SOS Satélite e morador da área, a preservação da área é um desejo de todos que vivem no conjunto.

“Formamos um movimento SOS Satélite para defender a floresta e buscar nos órgãos públicos outras ações para que possamos transformar este espaço em um local de encontro ambiental. Essa é a única cobertura verde que temos aqui na área. Essa floresta e as árvores têm influência saudável nas nossas vidas. Tem toda uma biodiversidade aí dentro. Tem mananciais de água, braços d'água, lençóis freáticos que não podem ser comprometidos. Essa área é a nossa proteção. Nós estamos lutando pela preservação da floresta, das nossas vidas e da vida das gerações futuras. Então é muito importante que essa mata fique em pé”, explica.

A busca pela preservação do local iniciou neste mês, quando a área foi atingida por um grande incêndio. “No início deste mês, nós fomos surpreendidos com um grande incêndio aqui nas margens da floresta, pneus e lixo sendo queimados. Todo o processo de queima e os resíduos dessa queimada estavam ameaçando o manancial de água. A comunidade resolveu agir para apagar o fogo e começou a fazer uma proteção de focos de incêndio que estavam surgindo em vários locais da floresta. Inclusive nós fomos no interior da floresta e lá dentro tinha foco de incêndio também. Sem falar nos indícios de invasão para construir barracos que já estavam acontecendo. Com isso, nós ficamos preocupado”, diz Lázaro Araújo.

Durante a manhã, os moradores realizaram o ato simbólico de dar as mãos para representar o grade abraço à floresta. Também limparam a área atingida pelo incêndio e plantaram árvores para substituir as que foram destruídas. Para Pilar Farias, que vive há 15 anos no Conjunto Satélite, a preservação da área traz qualidade de vida para as crianças. “O parque ambiental é importante pra nossa comunidade. Quando tem uma floresta em pé, têm mais vida pra gente e pros nossos filhos. Sem falar que melhora o clima. Nós temos que ter a nossa floresta em pé pra deixar o patrimônio para as crianças que vão viver aqui. Meu pai foi um dos primeiros moradores e essa área é essencial pra gente. Não só para nós, como todos os moradores daqui da região em volta do conjunto, como moradores do Mururé, Pedro Teixeira, Maguari, Sideral e toda essa área”, destaca.