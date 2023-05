Moradores enfrentam alagamentos em casas diante de chuvas em Belém

A camareira aposentada Joana D´Arc Oliveira Ferreira, 64 anos, mora há cerca de 40 anos na área do canal da travessa Pirajá, entre Antônio Everdosa e Pedro Miranda, no bairro da Pedreira, em Belém, e toda vez que chove ela vive a situação de ver a casa alagar. A chuva de terça-feira (2) que caiu sobre Belém trouxe de volta os transtornos enfrentados por dona Joana: o imóvel ficou todo cheio de lama, água acumulada, sujeira e deterioração dos móveis e outros itens na casa da senhora. Quando chove forte em Belém, esse e outros perímetros da cidade apresentam inundações.

"O que eu quero, de verdade, é poder levantar o piso da minha casa, para não sofrer tanto com a inundação", desabafa Joana. Ela conta que essa situação aflitiva ocorre independentemente de o Canal da Pirajá transbordar. A senhora pontua que a situação é ainda agravada pelo fato de que muitas garagens de casa são construídas de forma que acabam tapando o espaço da rede de drenagem no local.

Perdas

Joana conta que perdeu uma geladeira para os alagamentos. "Eu uso uma que a vizinha me repassou", relata, acrescentando que também perdeu uma máquina de lavar e tem de usar a de uma filha.

"Já perdi fogão, um rack e uma poltrona; com a chuva de ontem, uma poltrona e um sofá estão secando", disse.

Lama

Já pensou ver a sua casa ser inundada por uma lama fétida de canal, quando começa a chover? Dona Joana viveu isso na tarde e noite de terça-feira. "Tivemos que raspar a lama com rodo, para, depois, lavar a casa", relatou.

A senhora sofre de artrose e disse que levou cerca de três horas para limpar o imóvel onde reside. Ela costuma mostra a marca da água nas paredes, para indicar a gravidade da situação.

Os móveis na casa dela são todos suspensos, como, por exemplo, um armário bastante utilizado por Joana que mora com mais dois familiares. Certa vez, as águas acumuladas provocaram o surgimento de uma micose nas pernas de Joana.

Esclarecimento

Acerca do problema de alagamentos em Belém, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou que vai enviar uma equipe técnica nos principais pontos de alagamento para verificar se há obstrução no sistema de microdrenagem. A Sesan informou também que, desde o inicio da atual gestão, a Prefeitura limpa e draga os canais de Belém ininterruptamente.

"E no período chuvoso intensifica essas ações pela Operação Inverno. A Sesan também mantém equipes que realizam limpeza e desobtrução do sistema de microdrenagem da cidade. Vale ressaltar que tais ações reduziram os pontos de alagamento na cidade e melhorou o tempo de escoamento das águas pluviais, mesmo quando a chuva é intensa e por um período de muitas horas, completou a gestão municipal.

Pontos

Belém conta com 65 canais e 14 bacias hidrográficas, e o município possui pelo menos 50 pontos críticos de alagamentos em períodos de chuvas fortes, de acordo com informações da Sesan, divulgados em dezembro de 2022.

Em Ananindeua

Moradores protestaram nesta quarta interditando a via principal do bairro Águas Brancas, no município de Ananindeua, por causa dos alagamentos provocados pela chuva forte de terça-feira.

Já o trabalhador autônomo Ismael Teixeira disse, nesta quarta-feira (3), que a casa em que mora na rua Major Leôncio, perto do Canal do Macaco, no município de Ananindeua, necessita de melhorias conforme acordado com a Prefeitura Municipal por ocasião da reforma nesse local de escoamento de águas.

"A Prefeitura ficou de fazer esse serviço de levantar o piso, quando veio fazer o serviço no canal, mas isso não foi feito, e, então, quando chove, como ontem (2), alaga tudo aqui", relatou o morador.

Prefeitura

A Prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria de Saneamento e Infraestrutura, informou que trabalha no lado sul da cidade, com a entrega de obras estruturantes, como macrodrenagem do Canal das Toras, Macrodrenagem do Igarapé do Macaco e transposição de vias importantes como a avenida 2 de Junho.

"Além disso, para resolver em definitivo os problemas de alagamento nessas áreas da cidade, a Prefeitura está, ao mesmo tempo, dialogando com o Estado para que seja realizada a Macrodrenagem do rio Uriboca (onde 80% deste canal fica localizado em outro município), amenizando os impactos em nossa rede de drenagem", completou.