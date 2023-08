Moradores da travessa Timbó, na Pedreira, enfrentam falta de energia desde a madrugada de sábado

Na madrugada de sábado (5), moradores da travessa Timbó, no perímetro entre as avenidas Pedro Miranda e Marquês de Herval, no bairro da Pedreira, em Belém, ouviram um estrondo vindo de um poste de iluminação. Desde então, e até o final da manhã deste domingo (6), o fornecimento de energia em parte daquela via ainda não foi normalizado. Em consequência dessa situação, famílias enumeram problemas, como a perda de gêneros alimentícios armazenados em geladeira.

VEJA MAIS

"Eu ouvi o estrondo de um transformador por volta das 2h30 da madrugada de sábado (5), e, desde então, ficamos sem energia. Aqui, em casa, já perdemos comida, está tudo alterado; vamos ter de comprar almoço", declarou Isaías Mendes, 75 anos, eletricitário aposentado. Ele mora no Conjunto Crispim de Almeida, na travessa Timbó.

Nesse mesmo conjunto, outros moradores relataram a falta de energia elétrica e problemas. Anilton Santos, assistente administrativo, declarou que teve de adquirir gelo para manter alimentos conservados. Ele providenciou recipientes em isopor para colocar comida e gelo. "E hoje, já vou comprar gelo de novo", acrescentou.

Já a servidora pública Rosana Monteiro, 67 anos, enfatiza que a casa dele também foi atingida pela interrupção do fornecimento de energia elétrica. “É um calor imenso; as crianças, passando mal, tiveram que ir embora daqui; há idosos passando mal, comida toda estragada, tive de jogar fora arroz que tinha feito, feijão, carne, o que tinha na geladeira; hoje a gente vai ter que comprar o almoço, e, à noite, ir para a casa de algum familiar, porque ninguém aguenta mais ficar no calor, são mais de 24 horas com esse problema”, destacou.

Mobilização

A concessionária de energia elétrica no Estado, Equatorial Pará, informa que não há registro de ocorrência nos canais de atendimento sobre a falta de energia na travessa Timbó e que foi informada do caso por meio da Imprensa: “Assim que foi informada, a empresa mobilizou equipes para irem ao local normalizar o serviço nas residências dos clientes”.

A distribuidora orienta aos clientes que toda falta de energia deve ser registrada nos canais oficiais de atendimento que estão disponíveis 24h, por meio do 0800 091 0196, pelo site equatorialenergia.com.br, pelo aplicativo Equatorial Energia ou pela Clara no WhatsApp (91) 3217-8200.