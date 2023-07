Ilha do Combu está há pelo menos uma semana sem receber coleta de lixo, diz denúncia

Moradores da ilha do Combu, região ribeirinha de Belém, estão há pelo menos uma semana sem receber o serviço de coleta de lixo de forma regular, como afirma denúncia recebida pela Redação Integrada de O Liberal nesta terça-feira (4).O problema teria começado quando os barqueiros que realizam a retirada dos resíduos suspenderam o serviço por falta de repasse de salário, que é feito pela Prefeitura de Belém.

A situação preocupa os moradores e comerciantes do local, uma vez que durante o mês de julho o fluxo de visitantes aumenta devido às férias escolares, como comenta um trabalhador da ilha que prefere não se identificar. O denunciante comenta que a ilha começou a receber os serviços de coleta em maio de 2021, mas ao longo do tempo foi paralisado por diversas vezes.

“De alguns meses para cá, os barqueiros afirmaram que não estavam recebendo os valores desse repasse [da prefeitura], estavam manifestando a sua insatisfação, mas estavam continuando com o serviço. Na semana eles resolveram fazer a interrupção do serviço, pois já estava ficando muito pesado para eles. Eles não estavam recebendo, segundo eles alegam, há cinco meses. A situação vem se agravando com o início dessa alta temporada”, disse.

O denunciante revela preocupação caso o problema não seja solucionado. “Cada estabelecimento do Combu está gerando muito mais lixo atualmente. A gente precisa saber o que está acontecendo, mas a situação está ficando grave. Com essa quantidade de lixo que tá se acumulando nos estabelecimentos, o custo para enviar o lixo para cidade fica maior; se levar, pode ocasionar um problema na própria cidade que pode não ter os containers adequado e se ficar aqui na ilha pode ter um acúmulo de lixo nos estabelecimentos, atraindo ratos”, complementou o denunciante.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou maiores informações à Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) e à Prefeitura de Belém para esclarecer sobre o caso e aguarda retorno.