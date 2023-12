Morador do Bengui, Raul Cadete denuncia falta de pavimentação e rede de esgoto na Primeira de Julho

O morador Raul Cadete denuncia a situação de total abandono da passagem Primeira de Julho, no bairro do Bengui. "O nosso problema aqui é a falta de pavimentação, de infraestrutura da via, não temos redes de esgoto. Desde 2022, nós reivindicamos a pavimentação, uma rede de esgoto, e até agora nada foi respondido pela atual Secretaria de Obras do Município de Belém", enfatiza.

"Nós já enviamos diversas notas para a Prefeitura de Belém, e até agora eles se omitiram de nos responder. Uma coisa que deixa a população aqui indignada é que perto da Usina da Paz eles pavimentaram seis vias, e quando chegou a nossa vez, não tem dinheiro, não tem recurso", ressalta Raul Cadete.

Raul Cadete diz que a via sofre com falta de manutenção, saneamento e coleta de lixo. A última pavimentação ocorreu há 10 anos e os moradores se sentem abandonados com o descaso. (Reprodução/ Bruno Macedo)

Sem estrutura

Há mais de dez anos, os moradores buscam pela realização desses serviços na passagem. A via apresenta-se repleta de buracos, indicando que há tempos não recebem serviço de pavimentação asfáltica. Com isso, fica comprometido o tráfego de veículos em geral e de pedestres, sobretudo, no período de chuvas, como o que se registra neste mês de dezembro na Grande Belém, antes do pique das precipitações pluviométricas a partir de janeiro.

Área do canal do Mata-Fome, na passagem Primeira de Julho, no bairro do Bengui, em Belém (PA) (Foto: Bruno Macedo)

Alagamentos na passagem são constantes. Um dos braços do canal do Mata-Fome passa por essa via, e esse braço recebe o esgoto de grande parte dos condomínios do bairro, o que compromete em muito a rede de drenagem. Com a incidência de chuvas, as casas ficam todas alagadas.

A Reportagem Integrada do Grupo Liberal aguarda por um posicionamento da Prefeitura de Belém sobre o assunto.