Marituba vacina jovens de 23 e 22 anos nesta quinta

Jovens de 23 e 22 anos sem comorbidades formam o público-alvo da vacinação anticovid desta quinta-feira (05), em Marituba, na Região Metropolitana de Belém. Eles devem procurar pela 1ª dose das 8h às 12h ou das 14h às 17h, no Instituto de Ensino de Segurança do Pará (Iesp), na rodovia BR-316, quilômetro 13, no Centro. Documentação necessária: RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência de Marituba.

Ao longo desta semana, o município segue um cronograma vacinal alinhado pelo critério de idade sem comorbidades. Na terça-feira (03), a 1ª dose foi destinada aos jovens de 27 e 26 anos. Nesta quarta (04), para aqueles com 25 e 24 anos. Na sexta (06), a agenda semanal encerra com a imunização de quem tem 21 e 20 anos. Nos mesmos horários e também no Iesp.

O diretor da Vigilância em Saúde, Thiago Santana, reforçou a meta até sexta-feira. “A vacina significa prevenção e é muito importante que todos os que estão na faixa etária para se vacinar, nesta semana, garantam a sua imunização. Afinal, o público na faixa etária dos 20 anos é o mais ativo em suas tarefas, trabalhos e estudos e precisa cuidar da sua saúde”, ressaltou.

Unidades de Saúde

Marituba também vacinando pessoas com idade entre 18 e 59 anos que possuam comorbidades, pessoas com deficiência permanente, grávidas, puérperas, lactantes (com bebê de até um ano), profissionais da educação, rodoviários e idosos.

A imunização para estes grupos está disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS), podendo haver necessidade de agendamento.