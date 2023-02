Marido esfaqueia a esposa dentro de casa no interior do Pará

Um homem é acusado de esfaquear a própria esposa na casa onde o casal vivia no distrito de Miritituba, em Itaituba, no município do sudoeste do Pará. Segundo vizinhos, a vítima teria sido atingida duas vezes pela arma branca. O caso aconteceu próximo das 21h deste domingo (19). A mulher ficou gravemente ferida.

A Polícia Militar foi acionada pelos próprios moradores. Uma guarnição atendeu a ocorrência. Após socorrer à vítima, os policiais militares seguiram em diligências em busca do agressor.

Logo após o crime, o homem se dirigiu à casa de um primo dele, onde teria, supostamente sem o consentimento do dono, fugido em uma motocicleta Honda Pop Vermelha de placa QVB3A17. O paradeiro do suspeito é desconhecido.

As Polícias Militar e Civil realizam diligências para prender o suspeito. Não há ainda informações sobre a motivação do crime.