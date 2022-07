Manifestação interdita parte da avenida Independência nesta sexta-feira (08/07)

Um dos sentidos da avenida Independência, no bairro da Cabanagem, em Belém, foi interditado na noite desta sexta-feira (8). Um grupo de pessoas ateou fogo em entulhos em um ato público. Os motivos da manifestação são a falta de energia elétrica nos postes, propiciando o aumento da insegurança e possíveis assaltos, e cobram asfaltamento adequado no local. O trânsito está lento e motoristas precisam ter paciência e tentar usar rotas alternativas.

O eletricista Elson Pereira afirmou que os moradores estão organizando o protesto como forma de chamar a atenção do poder público. Indignados, a população não aceita mais estar à mercê da insegurança, por falta de iluminação pública adequada, e também correndo risco de acidentes, por falta de asfalto que tapem os buracos das ruas.

“O nosso protesto aqui é, porque o Prefeito mandou afastar somente uma rua, a principal. Faltam três ainda. Fora a insegurança. Ontem um rapaz ia passando na Avenida Independência e caiu de moto por causa do buraco”, disse Elson Pereira.

De acordo com as informações preliminares, no sentido Mário Covas - Augusto Montenegro está sendo necessário que os motoristas façam o desvio para a rua paralela. Outro fato relatado pela população é que ao menos cinco lâmpadas de iluminação pública estão queimadas, o que dificultaria a visão de quem passa na área. Quando os estabelecimentos da região desligam as luzes fica um breu.

A Polícia Militar está no local para controlar a situação.

Matéria em atualização, acompanhe!