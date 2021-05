Manifestação de rodoviários paralisa sete linhas de ônibus nesta terça; saiba quais

Os trabalhadores rodoviários da empresa Monte Cristo paralisaram as atividades nesta terça-feira (25). Desde as 4h, os ônibus não saíram da garagem. A sede fica na avenida Visconde de Inhaúma, limite entre os bairros do Marco e da Pedreira. O motivo da paralisação, que é o mesmo que vem se repetindo várias vezes desde 2019, é o atraso no pagamento de salários; salários incompletos; férias atrasadas; tíquete-alimentação atrasado; e condições de trabalho inadequadas, como reclamam os trabalhadores.

Nas redes sociais, usuários relataram a falta dos ônibus. A Monte Cristo tem cerca de 500 trabalhadores rodoviários, que operam as linhas CDP - Providência, Pedreira - Lomas (linhas A e B), Pedreira - Nazaré, Sacramenta - Humaitá, Sacramenta - Presidente Vargas, Sacramenta - São Brás e Marex-Arsenal.

No dia 23 de abril, os rodoviários já haviam chegado a um acordo, mas o acordo não foi cumprido integralmente.

Esta matéria está em atualização. Acompanhe!