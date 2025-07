Mais de 200 toneladas de resíduos são coletadas após o último arrastão do Arraial do Pavulagem

Cerca de 240 toneladas de resíduos foram coletados das ruas de Belém durante os últimos quatro domingos, quando foram realizados os arrastões do Arraial do Pavulagem. A ação, finalizada neste domingo (6), teve como objetivo garantir a rápida limpeza dos espaços públicos logo após a passagem do tradicional cortejo cultural. Com a grande concentração de público, a operação de limpeza foi antecipadamente planejada para assegurar que a cidade permanecesse limpa, segura e organizada.

A força-tarefa foi montada pela Ciclus Amazônia, empresa responsável pela limpeza urbana de Belém. O evento, que reúne milhares de brincantes em celebração à cultura popular amazônica, partiu da Praça da República até a Praça Waldemar Henrique, movimentando o centro da cidade.

A operação contou com equipes de varrição manual, caminhões coletores, lutocars (contetores móveis), caçambas basculantes e carros-pipa para a lavagem das vias. Mais de 50 colaboradores participaram da ação, e os trabalhos foram realizados em turnos, com atuação antes, durante e depois da festividade.

As áreas atendidas pela força-tarefa incluíram a avenida Presidente Vargas (entre a rua Gama Abreu e o Boulevard Castilhos França), a Escadinha do Cais do Porto, a Praça Waldemar Henrique e a Praça da República. Os serviços abrangeram a coleta dos resíduos acumulados ao longo do trajeto e a lavagem das praças e vias utilizadas pelo público.

As ações reforçam o compromisso com a sustentabilidade e com a preservação do espaço urbano durante grandes mobilizações populares. “Eventos como o Arraial do Pavulagem mostram a força da cultura popular e também o quanto é essencial uma estrutura de limpeza eficiente para que a cidade continue funcionando bem logo após esse tipo de celebração”, pontua Bruno Muehlbauer, diretor-presidente de Resíduos da Ciclus Ambiental.

Segundo o diretor-presidente, a atuação vai além do recolhimento de resíduos. “Envolve planejamento, logística e compromisso com o meio ambiente e com a população. Esse trabalho especial reforça o que fazemos diariamente em Belém – cuidar da cidade, com foco na sustentabilidade e no bem-estar coletivo”, destacou.

A Ciclus atua em Belém com coleta domiciliar, varrição, manejo de resíduos, limpeza de canais e apoio logístico em grandes eventos. As ações da empresa visam garantir a qualidade de vida da população e a preservação dos espaços públicos, mesmo em situações de grande fluxo urbano.

Gestão integrada dos resíduos sólidos

A Ciclus Amazônia, empresa da Ciclus Ambiental, pertencente ao Grupo Simpar, é responsável pela gestão integrada dos resíduos sólidos urbanos de Belém (PA). Realiza a coleta, varrição, destinação ambientalmente correta, implantação de ecopontos e locais de entrega voluntária, a recuperação do Aurá, a inserção sustentável de catadores, a implantação de estação de transferência de resíduos (ETR) e a implantação de uma nova central de tratamento e valorização ambiental de resíduos (CTR).

A concessão terá duração de 30 anos e receberá investimento da ordem de R$ 900 milhões. Na prestação dos serviços, 2.300 colaboradores têm atuado com o suporte de 250 equipamentos dedicados a todos os serviços, os quais foram disponibilizados desde o primeiro dia do contrato.