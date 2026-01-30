Listão Uepa 2026: caloura de Pedagogia comemora aprovação com churrasco e familiares

A estudante Amanda Martins, de 19 anos, passou no curso de Pedagogia na Universidade Estadual do Pará (Uepa) e fez a tradicional festa na porta de casa, no bairro do Jurunas, em Belém. Com direito a churrasco, ovo, trigo e música, a caloura comemorou com familiares depois de um ano de preparação em um cursinho popular.

A comemoração foi junto com familiares e amigos, isto é, as pessoas para quem a caloura dedicou a aprovação na universidade. “Foi maravilhoso e gratificante poder retribuir para a minha família”, afirma Amanda Martins.

A caloura estudou o ano inteiro em um cursinho popular, com uma preparação intensa e, por vezes, difícil. “A preparação foi muito difícil. Fiz cursinho popular e acabamos tendo dificuldades com o preenchimento de professores voluntários, mas o cursinho conseguiu dar todo o apoio possível para conseguir a minha aprovação”, relata.

Caloura Amanda Martins e sua mãe, Roseanne Santos (Foto: Thiago Gomes/O Liberal)

A mãe da estudante, Roseanne Santos, costureira, estava emocionada ao ver a aprovação de mais um filho em uma universidade. “Está muito maravilhoso. É o segundo filho que consigo botar na universidade. Com muita oração e gratidão a Deus, tinha certeza de que a minha filha ia passar”, conta.