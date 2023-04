Leitora celebra aniversário com festa também para o Jornal Amazônia

Ao descrever a relação que possui com o Jornal Amazônia, dona Anastácia, líder de uma comunidade no bairro da Pedreira, comenta que não tem palavras suficientes em sua fala que possam explicar todo apreço que sente pelo periódico. Com 87 anos, a idosa faz questão de dizer que acompanha o jornal bem de perto desde que ele foi lançado em 10 de abril de 2000. E por completar ano de vida dois dias antes dessa data, já chegou a celebrar junto com a equipe do Amazônia alguns dos seus aniversários ao longo de sua vida, assim como a circulação do periódico. E, mais uma vez, durante as comemorações de 23 anos de existência do Jornal Amazônia, essa tradição se repete.

“Eu sempre vou pessoalmente convidar o pessoal do Amazônia, lá na redação, para vir ao meu aniversário. Toda a comunidade se reúne aqui e a gente faz uma grande festa que também acaba se tornando algo para ajudar as pessoas. Eu sempre tive uma ligação com o Jornal, ele é do meu coração. Eles já vieram aqui fazer meu aniversário de 50 e 60 anos, mas era pelo O Liberal. Depois, nos 70 e 80 anos, quem sempre tá por aqui é o pessoal do Amazônia e ainda fazem a reportagem. A gente bate até parabéns para mim e para o jornal quando eles vêm na festa de aniversário. Fizemos isso agora e quando eu fizer os 90, vou lá convidar para fazer de novo”, afirma dona Anastácia.

Segundo a líder comunitária, ela também visita o jornal quando pode e os trabalhadores já a conhecem há muitos anos. “É uma amizade até com as pessoas da redação, vou lá, converso com todo mundo. Eles sempre me receberam e me trataram muito bem, por isso tenho afinidade com o jornal também. Entra e saí funcionário, eu continuo indo lá e todos sabem quem sou eu. Eu fico até brincando que sou sócia do jornal”, diz dona Anastácia.

Autodeclarada fã do Jornal Amazônia, dona Anastácia brinca que para começar o dia, tem que ler o horóscopo que é publicado nas páginas do periódico: “Leio página por página de todo o jornal. Não gosto de parar pela metade, tenho que ficar sabendo das notícias. Então se alguém me chama, eu deixo marcado para voltar e ler depois. Ainda mais as previsões do dia, eu acompanho e faço tudo o que manda. Às vezes dá errado, diz que vou ganhar um trocado e eu não ganho nada, mas como é de coração, no outro dia eu vejo o horóscopo de novo”, relata aos risos.

Anastácia comemorou vários aniversários junto com o aniversário do Jornal Amazônia e se diz fã. (Ivan Duarte / O Liberal)

Porta-voz das comunidades

Por dar visibilidade ao que acontece nas comunidades e grupos de diversos bairros de Belém, o Jornal Amazônia também se tornou um item colecionável na casa de dona Anastácia. Ela guarda uma infinidade de exemplares com as matérias que mais gosta, inclusive, diz que já usou o espaço cedido pelo jornal para fazer denúncias e também para celebrar reivindicações conquistadas.

“Já vieram várias vezes aqui para fazer as reportagens. Às vezes por coisas ruins, mas também por coisas boas, como essas ações de ajuda que fazemos. Me sinto muito feliz ao me ver falando de coisas positivas no Amazônia. Eu guardo tudo, mas como já estou com uma certa idade, tem uns jornais que eu já até esqueci onde estão. Leio, comento e critico também. As pessoas aqui da comunidade comentam comigo quando falam da nossa área, eles gostam de saber que vão ser ouvidos”, declara dona Anastácia.