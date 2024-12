Jovem simula experiência de se 'perder' no Comércio, em Belém: 'Como chegar na Presidente Vargas?'

Carla Bia, produtora de vídeos engraçados para redes sociais, simulou a experiência de uma pessoa perdida no Comércio, em Belém. No vídeo, que acumula mais de 140 mil visualizações no TikTok, a jovem vai pedindo orientação de várias pessoas de como chegar até um ponto de ônibus na Avenida Presidente Vargas, que fica ao lado dá área, mas sempre acaba parando no local errado, como na feira do Ver-O-Peso, mais distante ainda do destino.

O desespero, então, começa a bater, e em um take final a jovem é vista sentada chorando na batente de uma loja. Ao ser abordada por uma mulher, ela pede que solicite um transporte por aplicativo, que lhe levará do local aonde acabou parando após andar bastante até o destino desejado.

Nos comentários da publicação, internautas se identificaram com a situação: "Eu moro há mais de 30 anos aqui e não aprendo andar no comércio kkkk", "Por isso não gosto de andar no comércio kkkk para mim as ruas são todas iguais e eu nunca sei onde estou, nem para onde devo ir".

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)