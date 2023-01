Jovem descobre cobra dentro do carro no centro de Belém

A condutora de um carro particular acaba de ser surpreendida agora à tarde, no centro de Belém, com a presença de uma cobra de tamanho médio no interior do capot do carro dela. O fato se deu na avenida Governador José Malcher, no bairro de São Brás.

Mesmo assustada, a condutora do veículo postou imagens do réptil entre as peças do carro. Neste momento, ela está encaminhando a ocorrência à Polícia Ambiental.

Mais informações em instantes.