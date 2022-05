Jornalistas vivem um dia de selva no ‘Conheça Seu Exército’

​Profissionais e acadêmicos de jornalismo viveram uma experiência diferenciada, nesta quinta-feira (12), no 2º Batalhão de Infantaria de Selva (2º Bis), localizado na avenida Almirante Barroso, em Belém. As atividades, voltadas para instruções de sobrevivência na selva, fizeram parte do programa “Conheça Seu Exército”, realizado pelo Comando Militar do Norte (CMN), que tem como comandante o general João Challela Júnior.

“O exército faz muita coisa aqui na região, tem um trabalho intenso, e a nossa finalidade é nos aproximarmos da imprensa, que é quem escreve a história do Brasil. É a imprensa que noticia e ajuda a divulgar o Exército. É por isso que nós estamos tentando mostrar um pouco do que a gente faz e a nossa disponibilidade sempre”, explicou o general.

A programação teve início na última segunda-feira (9) e ​se encerra ne​sta sexta-feira (13), com objetivo de apresentar as especificidades e o trabalho desenvolvido pelo Exército Brasileiro em todas as regiões do país, em especial na defesa do povo e da Amazônia Oriental. O dia de hoje (12) foi um dos momentos mais aguardados pelos participantes, que puderam conhecer e colocar em prática técnicas usadas pelos militares – quando empregados em missões – de alimentação, obtenção de água e fogo na selva, por exemplo. Ao final da atividade, o comandante do 2º Bis, coronel Hiarlley Gonçalves Landim, entregou as certificações em forma de homenagem pelo desempenho de cada profissional e acadêmico.

O repórter fotográfico Osmarino Souza conta que está aproveitando a oportunidade para enriquecer seus conhecimentos sobre o Exército. “Estou aproveitando ao máximo para conhecer como funciona o deslocamento de uma tropa, as cerimônias. Já fiquei bastante rico em informações sobre fotografia, que é a minha área. O aprendizado está sendo maravilhoso. Eu tinha noção de que o Exército era tudo, mas é diferente sentir na pele como é ficar pegando chuva, se alimentar de ração”, afirma.

A estudante Joseany Lima está no primeiro semestre do curso de jornalismo e, segundo ela, através do programa, está sendo possível ter uma visão diferenciada sobre o trabalho desenvolvido pelo Exército. “Posso dizer que hoje, com esse programa, estou tendo uma visão totalmente diferente deles, do trabalho que é feito, da preocupação com a sociedade. Está sendo uma troca de conhecimento muito grande. E, com certeza, eu vou sair daqui levando mais informação para​​ as pessoas que estão lá fora. Vou dizer a elas que o nosso Exército está, sim, preparado para qualquer tipo de adversidade”, avalia, ao expressar também felicidade pelas formas de ingresso e valorização feminina que a instituição tem protagonizado.

Ao longo desta semana, os participantes do programa “Conheça Seu Exército” fizeram visitas ao prédio e espaço cultural do Comando Militar do Norte (CMN), para conhecer as operações, missões e projetos da instituição; ao Parque Regional de Manutenção da 8ª Região Militar, onde são realizados os reparos de armamentos, viaturas, dentre outros; à 15ª Companhia de Polícia do Exército, com demonstrações de cães de guerra, batedores, segurança de autoridades e controle de distúrbios; ao 8º Depósito de Suprimento, de onde saem ferry-boats com alimentos, remédios, armas e fardas que abastecem diversos quartéis do Pará; e também conheceram o sistema de ensino do Colégio Militar do Brasil em Belém (CMBEL).