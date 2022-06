Integrante do PCC, 'Aladim' morre em confronto com a PM em Parauapebas

Carlos Eduardo Serique Neves, conhecido como "Aladim", morreu em troca de tiros com uma guarnição da Polícia Militar no município de Parauapebas, no sudeste do Pará, na madrugada desta terça-feira (21). O fato aconteceu no bairro Tropical. De acordo com a PM, “Aladim” era um dos criminosos procurados na cidade e era integrante da organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Com informações do Native News Carajás.

Uma guarnição da PM foi até o local, após a corporação ter recebido denúncia de que o "Aladim" estava agredindo a esposa. Segundo informações da Polícia Militar, os policiais na operação chegaram ao local indicado, mas "Aladim" reagiu à abordagem policial. Ele sacou um revólver e disparou contra os policiais, que, então, reagiram e o homem foi alvejado.

A guarnição prestou socorro a "Aladim”, que foi levado para o Hospital Municipal de Parauapebas. Na unidade hospitalar, ele acabou morrendo.