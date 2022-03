Inscrições para casamento comunitário do TJPA seguem até dia 2

O projeto social de Casamento Comunitário, a ser promovido pela Ouvidoria Agrária do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), tem inscrições abertas até o dia 2 de abril, sempre das 8h às 14h, de segunda a sexta-feira. A cerimônia será realizada no dia 14 de maio, às 10h, na chácara “Pedacinho do Céu”, localizada na Rodovia Augusto Meira Filho, km 20, nº 172, em Santa Bárbara. É possível realizar as inscrições na Ouvidoria Agrária, situada à avenida Conselheiro Furtado, nº 2949.

A iniciativa do TJPA surgiu da necessidade de regularizar o estado civil dos casais que vivem em união estável ou não, propiciando a inclusão social e o fortalecimento dos vínculos familiares. O projeto tem a parceria do Cartório de Registro Civil do 2º Ofício, Ministério Público do Pará, Imprensa Oficial do Estado, ParaPaz e Governo do Estado.

Mais informações pelo WhatsApp (91) 98251-1858 e pelo e-mail ouvidoria.agraria@tjpa.jus.br.